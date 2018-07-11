İsot nedir? İsot zayıflatır mı, neye iyi gelir?

İsot, Şanlıurfa'ya özgü yetiştirilen bir biber türünün adıdır. Aynı zamanda Şanlıurfa ili ile özdeşleşmiş kurutulmuş bibere yörede verilen isimdir.

İsot yapımında en önemli faktör güneş enerjisidir. Acı biberler güneş gören düz alanlarda içindeki tohumu çıkarılarak temiz bir zemin üstünde kurumaya bırakılır. Birinci gün toplanan kurutulmuş biber kırmızı, üçüncü gün siyah rengi alır.



Siyah rengi alan kurutulmuş biberler dövülerek, zeytin yağı ve bir miktar tuz ilave edilerek isot haline getirilir. İsot çiğ köftenin olmazsa olmazmalzemelerindendir. Şanlıurfa dışında neredeyse tüm Türkiye'de çiğ köfte ile beraber oldukça tercih edilen bir baharattır ayrıca kebap gibi yemeklerin yanında da gelir. Çiğ köftenin yanı sıra lahmacun, çorba ve bir takım sulu yemeklere (kuru fasulye) de acı ve renk verici olarak eklenmektedir. Genellikle ağustos ayında yetişir. Faydaları çoktur. Yemeklerinize isot ilave ederek kilo verimini kolaylaştırabilirsiniz. İsot, vücut sıcaklığınızı artırarak metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olacaktır.

İSOTUN FAYDALARI NELER?

• Cilde iyi gelir.

• Romatizma ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında etkilidir.

• Bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun savunma sistemini güçlendirir.

• Antioksidan ve anti-aging özelliği vardır. Yaşlanmayı önleyici etkileri yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir.

• Sindirimi kolaylaştırıcı özelliğiyle vücuttaki aşırı yağ ve kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

• Gaz ve idrar söktürücü özelliğe sahiptir.

• Yapılan çalışmalarda kanser hücrelerine karşı olumlu etkileri gözlenmiştir.