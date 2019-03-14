İSO'da İstanbul buluşması
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Yönetim anlayışımızda İstanbul’un bütün hafızasından faydalanmak var” dedi. Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD’ın ardından İstanbul Sanayi Odası (İSO) yöneticileri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.
İmamoğlu, Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından biri olan İSO’yu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:
KENTİN HAFIZASI
“İstanbul’un nasıl bir geleceğe hazırlandığı, İstanbul’un nasıl bir yol yürümesi gerektiği hususunda konuştuk. Sanayinin İstanbul’daki geleceği, işbirliğini nasıl yapmalıyız, istihdam koşullarını nasıl yapmalıyız, sanayicinin yol haritasını nasıl kolaylaştırmalıyız, üretenin kıymetli olduğu İstanbul nasıl var edilmeli; yönetime geldiğimiz takdirde bunları nasıl gerçekleştireceğimiz hususundaki projelerimizi, öngörülerimizi paylaştık. Yönetim anlayışımızda İstanbul’un bütün hafızasından faydalanmak var. Sürdürülebilir ve süreç içerisinde sürekli bir arada olacağımız bir sistemden bahsediyorum. Bu yönüyle çok değerli bir buluşma oldu.”
HERKESİN OYUNA TALİBİM
İmamoğlu, CNN TÜRK’te katıldığı ‘40’ programında Buket Aydın’ın sorularını yanıtladı:
(CHP’li seçmeni iknaya ihtiyacınız var mı) Asla yok. Ben CHP’nin siyasetteki evladıyım. Benim partim var, Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ama ben diyorum ki herkesin oyuna talibim. İk-isinin arasında fark var. Benim şu anda yaptığım anketlerde de firesiz Cumhuriyet Halk Partililer bize oy kullanıyor. Çok mutluyum.
(İstanbul’un trafik problemini nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz) Trafik önemli bir sorun. Bütüncül bir ulaşım planı bu şehirde şart. Bu şehrin en önemli konusu metrodur. Bu konuda çok geri kalmışlardır. Önceliğimiz metro olacak. Bugün İstanbul’da metro var diyorlar. Ben ise bir sayı vereyim şaşırırsınız. Yürüme mesafesinde metro durağına ulaşan kişi sayısı İstanbul’da 300 bin kişi. Bütünleşik ulaşım ağını kurduktan sonra İstanbul’un gündeminden ulaşım diye bir konu kalmayacak düşecek.”
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