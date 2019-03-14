İSO'da İstanbul buluşması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriİSO'da İstanbul buluşması
GeriGündem İSO'da İstanbul buluşması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Eyüp SERBEST/İSTANBUL
14.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İSO'da İstanbul buluşması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İSO'da İstanbul buluşması

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Yönetim anlayışımızda İstanbul’un bütün hafızasından faydalanmak var” dedi. Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD’ın ardından İstanbul Sanayi Odası (İSO) yöneticileri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

İmamoğlu, Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından biri olan İSO’yu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

KENTİN HAFIZASI

“İstanbul’un nasıl bir geleceğe hazırlandığı, İstanbul’un nasıl bir yol yürümesi gerektiği hususunda konuştuk. Sanayinin İstanbul’daki geleceği, işbirliğini nasıl yapmalıyız, istihdam koşullarını nasıl yapmalıyız, sanayicinin yol haritasını nasıl kolaylaştırmalıyız, üretenin kıymetli olduğu İstanbul nasıl var edilmeli; yönetime geldiğimiz takdirde bunları nasıl gerçekleştireceğimiz hususundaki projelerimizi, öngörülerimizi paylaştık. Yönetim anlayışımızda İstanbul’un bütün hafızasından faydalanmak var. Sürdürülebilir ve süreç içerisinde sürekli bir arada olacağımız bir sistemden bahsediyorum. Bu yönüyle çok değerli bir buluşma oldu.”

HERKESİN OYUNA TALİBİM

İmamoğlu, CNN TÜRK’te katıldığı ‘40’ programında Buket Aydın’ın sorularını yanıtladı:

(CHP’li seçmeni iknaya ihtiyacınız var mı) Asla yok. Ben CHP’nin siyasetteki evladıyım. Benim partim var, Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ama ben diyorum ki herkesin oyuna talibim. İk-isinin arasında fark var. Benim şu anda yaptığım anketlerde de firesiz Cumhuriyet Halk Partililer bize oy kullanıyor. Çok mutluyum.

(İstanbul’un trafik problemini nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz) Trafik önemli bir sorun. Bütüncül bir ulaşım planı bu şehirde şart. Bu şehrin en önemli konusu metrodur. Bu konuda çok geri kalmışlardır. Önceliğimiz metro olacak. Bugün İstanbul’da metro var diyorlar. Ben ise bir sayı vereyim şaşırırsınız. Yürüme mesafesinde metro durağına ulaşan kişi sayısı İstanbul’da 300 bin kişi. Bütünleşik ulaşım ağını kurduktan sonra İstanbul’un gündeminden ulaşım diye bir konu kalmayacak düşecek.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: 'Dünyada bir zalim aranacaksa...'

Ekrem İmamoğlu o soruya yanıt verdi

Taksim'de otelde korkunç olay! Peş peşe atladılar...

Çelik: 'AK Parti'nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yok'