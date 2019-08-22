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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.08.2019 - 20:50, Son Güncelleme:

İsmini açıklamadı... Tüm borçları bir anda ödedi!

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İsmini açıklamadı... Tüm borçları bir anda ödedi!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir hayırsever, bakkala olan yaklaşık 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

İsmini açıklamayan bir hayırsever, Soğuksu Mahallesi'ndeki bir bakkala dar gelirli vatandaşların veresiye borçlarının bulunduğunu öğrendi.

Bakkal işletmecisi Osman Cengiz ile irtibata geçen hayırsever, mahalle sakinlerinin yaklaşık 10 bin liralık borcunu Cengiz'in banka hesabına havale yaparak ödedi.

Durumu sevinçle karşılayan Cengiz, bakkalın girişine "Tüm borçlarınız hayırsever bir vatandaş tarafından ödenmiştir. Borcunuz yoktur." yazılı afiş astı.

Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki bazı kişilerin borcunu ödeyemediği, bu borçları bazen kendisinin sildiğini söyledi.

İsmini açıklamadı... Tüm borçları bir anda ödedi

Veresiye defterinde yazılı borçların tek seferde ödenmesinin güzel bir davranış olduğunu dile getiren Cengiz, "Veresiye defterinde borcu bulunanlar borçlarının ödendiğini duyunca çok şaşırıyor. İsmini benim de bilmediğim hayırsever, dar gelirlilerin hayır dualarını aldı. Yakında oğlumun düğünü vardı, toplu bir para elimize geçmesi bizim için de güzel oldu." diye konuştu.

Mahalle sakini Fazıla Sever ise veresiye defterinde adı yazılı kişilerin borcunun bir hayırsever tarafından ödenmesinin çok güzel bir hareket olduğunu dile getirdi.

Esnaf Uğur Can da olaydan haberi olunca çok şaşırdığını kaydetti.

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