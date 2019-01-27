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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.01.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

İsmet Yılmaz: Kimin cennete gideceğini Allah bilir

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İsmet Yılmaz: Kimin cennete gideceğini Allah bilir

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, konuşması nedeniyle kendisine yönelik eleştiriler için sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, "Hilmi Bilgin’e verilen desteğin o kişiyi cennete götürecek bir berat olarak yansıtılmak istenmesi doğru değildir. Benim cümle de ’cennet beratı alır’ şeklinde bir ifade kesinlikle yoktur. Kimin cennete gideceğini Allah bilir" dedi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ve AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, dün akşam kentte faaliyet gösteren bir restoranda muhtarlar ile bir araya geldi. 65 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda konuşan İsmet Yılmaz, iki gün önce AK Parti Gençlik Kolları’nın düzenlediği ’Gençler Soruyor’ programında AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ile katıldıklarını ve gençlerin sorularına cevap verdiklerini ifade etti. Programda sırasında ’Hilmi Bilgin’e vereceğiniz destek, kıyamet günü berat belgeniz olacak’ olarak algılanan sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yılmaz, söylediği sözün yanlış anlaşıldığını ve çarpıtıldığını belirterek, "Bizim kültürümüzde her adımın halkın rızası gözetilerek atılması gerektiği ifade edilir. Yine hayra vesile olan o hayrı işlemiş gibidir. Sami Aydın, Mevlana Tüneli’ni yaptı, dua aldı. O tünelden Sami bey dua aldı ama Sami beye destek verenler de hayırdan pay aldı. Bizim kültürümüzde var. Bir hayra vesile olan o hayrı yapmış gibidir. Bu anlayış ile hareket ederek halka daha çok hizmet edeni tercih edilmesi gerektiğini söyledik. Atılan her adımın sorumluluğu olduğu gibi seçimlerde yapılan bir tercihin de bir sorumluluğu vardır dedim. Bizim için doğru tercih Hilmi Bilgin’dir. Biz Hilmi Bilgin’in tercih edilmesi halinde bu sorumluluğun yerine getirilmiş olacağını düşünüyoruz. ’Benim yaptığım bu tercih doğrudur’ denildiğinde, bir başkasının tercihinin yanlış olduğu ortaya çıkmaz. Toplantıda verilmek istenen bu olmasına rağmen Sayın Hilmi Bilgin’e verilen desteğin o kişiyi cennete götürecek bir berat olarak yansıtılmak istenmesi doğru değildir. Benim cümlemde ’cennet beratı alır’ şeklinde bir ifade kesinlikle yoktur. Kimin cennete gideceğini Allah bilir. Bizim cümlemiz ’Ruz-i Mahşer’de beratlarınızdan bir berat olacaktır’ şeklindedir. Biz bu dünyada Hakk’ın rızasını kazanmak için, halkın rızasını almanın gerekli olduğuna inanır ve o doğrultuda çalışırız. Fakir fukaraya yardımın doğru bir tercih olduğunu düşünürüz. Bir karşılığı olacaktır. Karda, kışta aç kalan hayvanlara bakmanın, susuz hayvana su vermenin hesap gününde iyi işlerden sayılacağına bir delil bir berat olacağına inanırız. Siyasette de doğru tercih ile bize yüklenen sorumluluğun gereğinin yerine getirilmiş olacağına inanırız. Her şeyin en iyisini en doğrusunu Allah bilir" dedi.

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