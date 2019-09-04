İSMEK yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK, 2019-2020 döneminde 327 farklı branşta 800'e yakın programda eğitim verecek. İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim yılı kayıt tarihleri de belli oldu. Peki, İSMEK yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak?
İSMEK, 23. yılında İstanbullulara kapsamlı ve nitelikli bir eğitim programı sunmaya devam edecek. İBB açıklamasına göre, 2019-2020 eğitim yılı için başvurular, 9-13 Eylül tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte, İSMEK'in yeni eğitim dönemi hakkında detaylar...
İSMEK kurslarına katılmak isteyenler, başvurularını 9 Eylül'den itibaren "kursiyer.ismek.ist" adresi yoluyla internet üzerinden gerçekleştirebilecek.
2019-2020 eğitim döneminde açılacak programların bilgileri de yine aynı sitede 5 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlanacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Bu yıl nitelikli bir içeriğe ve geniş bir yelpazeye sahip olmasına daha çok özen gösterilen İSMEK eğitimleri, kontenjanlar çerçevesinde bütün İstanbulluların başvurularına açık olacak.
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