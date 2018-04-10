23 projeye süper teşvik

‘PROJE Bazlı Teşvik Sistemi’nin Tanıtımı ve Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni’ dün Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katıldığı törenle açıklandı. Yatırım tutarı 135 milyar lira olan 23 projeyle ilgili süper teşviklerin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu konuyu böyle 23 proje 19 firma teşvik belgesi diye ifade edince sıradan hadiseymiş gibi görünüyor. Halbuki işin aslına baktığımızda bu 23 projenin 135 milyar lira yatırım bedeli olduğunu görüyoruz. Bu yatırımlar sayesinde 34 bin 111 doğrudan, 134 bin de dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Yine bu yatırımlar ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalmasını temin edecek” dedi.

25 MİLYAR DOLAR KATKI

Başbakan Binali Yıldırım ise törende yaptığı konuşmada ısmarlama teşvik sistemini hayata geçirdiklerini belirterek, “Bu projeler hayata geçtiğinde cari açığımız, ihracat artışı ve ithalattaki azalma dolayısıyla 25 milyar dolar lehimize gelişmiş olacak” dedi. Yıldırım şunları söyledi: “Geçen yıl teşvik sisteminde ciddi bir değişikliğe gittik. Teşvik sisteminin yanı sıra, ısmarlama, adeta “terzi usulü dikilmiş elbise” gibi teşvik sistemini hayata geçirdik. Bu teşvik sisteminin özelliği, ülkemize yüksek ve orta ölçekte katma değerli ürünler sağlayacak, cari açığımızı kapatmaya destek olacak alanlara özel teşvik vermekti. Dolayısıyla bu teşvik sistemi, sektörel ve firma bazında katma değeri yüksek orta ve ileri teknoloji gerektiren yatırımları ilgilendiren bir teşviktir. Türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sürdürüyor. Türkiye’nin bugün yatırım çeken ülkelerden biri olmasını hep birlikte başardık. Spekülatörlerin karamsar senaryo üretenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Türkiye, düşmanlarının bütün beklentilerini boşa çıkardı.”

Türkiye’yi diz çöktürmeye gelen emperyal güçler ve onların örgütlerini yerle bir ettiklerini söyleyen Yıldırım, “Bütün makro ekonomik göstergelerde tarihi denebilecek başarıları birlikte sağladık. Türkiye yatırıma, ihracata dayalı bir büyüme sürecine girmiştir. Bu paket 34 bin doğrudan 135 bin dolaylı istihdam yaratacak. İhracatımıza 6 milyarın üzerinde ilave katkı olacak. En büyük meselelerimizden biri olan cari açığımızı da 19 milyar dolar azaltacak bir proje paketinden bahsediyoruz. Algı operasyonlarına kara kampanyalara rağmen Türkiye büyümeye gelişmeye devam ediyor. Bu başarı taşı sıksa suyunu çıkaracak olan yatırımcılarımıza, girişimcilerimize, iş insanlarımıza aittir. 2018 yılı 2017’den aşağı olmayacak yatırımlarla ihracatlarla yol almaya devam edeceğimiz bir yıl olacak. Kim ne derse desin kim hangi tahmini yaparsa yapsın biz büyümeye, kalkınmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

OYAK HİBRİT MOTOR, VESTEL PİL ÜRETECEK

‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden yararlanacak 19 firmaya ait 23 proje belli oldu. Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sistem kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar lirayı buluyor. BMC’nin 4, SASA’nın 2 projesinin destekleneceği sistem kapsamında 23 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecek. Alvi Medica, Assan, Atayurt, CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı’nın yatırımları teşviklerden yararlandırılacak. Yatırım teşviklerinden yararlandırılacak en büyük yatırıma, elektrikli araç enerji depolama sistemlerine yönelik 28 milyar 396 milyon liralık projeyle Vestel imza atacak. Oyak Renault ise Bursa’da yapacağı 493 milyon TL’lik yeni hibrit motoru (hem benzinli hem elektrikli motor) için yeni teşvik sisteminden yararlanacak. Oyak Renault’un üreteceği hibrit motorun yıl sonunda devreye girecek yeni Clio modelinde kullanılması bekleniyor. Söz konusu yatırım projelerine konu ürünlerle cari çık üzerinde yıllık 19 milyar dolarlık olumlu etki yaratılması öngörülüyor.

CARİ AÇIĞA ETKİSİ GÖRÜLECEK

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci de tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: “Hedefimiz, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaktır. Çok çarpıcı 3 rakam vermek istiyorum. Mevcut teşvik sistemi ile yılda ortalama 2 milyar TL’lik yüksek teknoloji yatırımına teşvik verdik veriyoruz. Bugün ise proje bazlı teşvik sistemine ilave olarak 10 milyar TL’lik yüksek teknoloji yatırımını teşvik ediyoruz. Bu yatırımların cari açığa etkisi 2-3 yıl içinde çok ciddi bir şekilde görülecek.”

FİRMALARA NASIL DESTEK SAĞLANACAK?

· Vergisel destekler

· Gümrük vergisi muafiyeti

· KDV istisnası

· Bina inşaat harcamaları için KDV iadesi

· Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası

· İstihdam destekleri

· 10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği

· 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı desteği

· Nitelikli personel desteği

· Finansal destekler

· Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği

· Sermaye katkısı

· 10 yıla kadar enerji desteği

· Yatırım yeri ile ilgili destekler

· Yatırım yeri tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi

· Altyapı desteği

· Kamu alım garantisi ve ile izin, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde kolaylık getirilmesi desteği.