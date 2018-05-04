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    İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 4.5.2018

    Hürriyet Haber
    04.05.2018 - 18:25 | Son Güncelleme:

    İsmail Saymaz 'Bunu Ben De Söylerim'de bugün İstanbul’daki iki ilçe seçim kurulunda yaptığı gözlemlere dayanarak “Bağımsız adaylar beş günde 1 milyon imza toplayabilir mi” sorusuna yanıt arıyor, ayrıca CHP’den cumhurbaşkanlığı adaylığı resmileşen Muharrem İnce’nin şansını yorumluyor.

    Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamı İsmail Saymaz ile günün haber yorumu önce sizin cebinize gelsin isterseniz, Hürriyet’in mobil uygulamasını http://hry.yt/indir adresinden indirmeniz yeterli.

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