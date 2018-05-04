İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 4.5.2018

İsmail Saymaz 'Bunu Ben De Söylerim'de bugün İstanbul’daki iki ilçe seçim kurulunda yaptığı gözlemlere dayanarak “Bağımsız adaylar beş günde 1 milyon imza toplayabilir mi” sorusuna yanıt arıyor, ayrıca CHP’den cumhurbaşkanlığı adaylığı resmileşen Muharrem İnce’nin şansını yorumluyor.
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