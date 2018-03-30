Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 30.03.2018

    İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 30.03.2018

    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 17:57 | Son Güncelleme:

    İsmail Saymaz 'Bunu Ben De Söylerim'de bugün, bir doktorun ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınınca intihar etmesini, ancak daha sonra ByLock kullanıcısı olmadığının ortaya çıkmasıyla yaşananları yorumluyor.

    Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18.00’de İsmail Saymaz ile günün haber yorumu önce sizin cebinize gelsin isterseniz, Hürriyet’in mobil uygulamasını http://hry.yt/indir adresinden indirmeniz yeterli.

    İntihar etmişti... ByLockçu değilmişİntihar etmişti... ByLock'çu değilmiş

    Etiketler: Bunu Ben De Söylerim , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri