İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 30.03.2018
Hürriyet Haber
30.03.2018 - 17:57 | Son Güncelleme:
İsmail Saymaz 'Bunu Ben De Söylerim'de bugün, bir doktorun ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınınca intihar etmesini, ancak daha sonra ByLock kullanıcısı olmadığının ortaya çıkmasıyla yaşananları yorumluyor.
Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18.00’de İsmail Saymaz ile günün haber yorumu önce sizin cebinize gelsin isterseniz, Hürriyet’in mobil uygulamasını http://hry.yt/indir adresinden indirmeniz yeterli.
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