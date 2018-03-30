İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 30.03.2018

İsmail Saymaz 'Bunu Ben De Söylerim'de bugün, bir doktorun ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınınca intihar etmesini, ancak daha sonra ByLock kullanıcısı olmadığının ortaya çıkmasıyla yaşananları yorumluyor.

Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18.00’de İsmail Saymaz ile günün haber yorumu önce sizin cebinize gelsin isterseniz, Hürriyet’in mobil uygulamasını http://hry.yt/indir adresinden indirmeniz yeterli. İntihar etmişti... ByLock'çu değilmiş