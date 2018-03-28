İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 28.03.2018

İsmail Saymaz günün haberini yorumladığı ‘Bunu Ben De Söylerim’de bugün Türkiye gündemine oturan Adana’daki cinayet davasını anlatıyor. Bir baba, kızına tecavüz ettiği iddiasıyla bir genci öldürmüş, ancak son duruşmada o gencin masum olduğu ortaya çıkmıştı. İşte İsmail Saymaz’ın yorumu…

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