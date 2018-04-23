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    İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 23.04.2018

    Hürriyet Haber
    23.04.2018 - 17:55 | Son Güncelleme:

    İsmail Saymaz 'Bunu Ben De Söylerim'de bugün CHP’den İyi Parti’ye erken seçim transferlerini yorumluyor. İyi Parti'nin seçimlere katılmasını sağlamak amacıyla bu adımı atan milletvekilleriyle konuşan Saymaz, “Muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması için bu sarsıcı hamle yeterli olur mu” sorusunu da yanıtlıyor.

    Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamı İsmail Saymaz ile günün haber yorumu önce sizin cebinize gelsin isterseniz, Hürriyet’in mobil uygulamasını http://hry.yt/indir adresinden indirmeniz yeterli.

    15 CHPli milletvekili İYİ Partiye geçti15 CHP'li milletvekili İYİ Parti'ye geçti

    Etiketler: Bunu Ben De Söylerim , erken seçim , gündem
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