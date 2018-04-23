İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 23.04.2018
Hürriyet Haber
23.04.2018 - 17:55 | Son Güncelleme:
İsmail Saymaz 'Bunu Ben De Söylerim'de bugün CHP’den İyi Parti’ye erken seçim transferlerini yorumluyor. İyi Parti'nin seçimlere katılmasını sağlamak amacıyla bu adımı atan milletvekilleriyle konuşan Saymaz, “Muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması için bu sarsıcı hamle yeterli olur mu” sorusunu da yanıtlıyor.
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