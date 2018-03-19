İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 19.03.2018

İsmail Saymaz’ın günün haberini yorumladığı “Bunu Ben De Söylerim” başlıyor. Saymaz ilk bölümde birkaç gündür gündemde olan 'tarikatlar buluşması'nı yorumladı ve bir de çağrı yaptı.

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