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    İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 19.03.2018

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 17:38 | Son Güncelleme:

    İsmail Saymaz’ın günün haberini yorumladığı “Bunu Ben De Söylerim” başlıyor. Saymaz ilk bölümde birkaç gündür gündemde olan 'tarikatlar buluşması'nı yorumladı ve bir de çağrı yaptı.

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    İsmail Saymaz'ın video yorumları her salı, çarşamba ve perşembe saat 18.00’de önce sizin cebinize gelsin isterseniz, Hürriyet’in mobil uygulamasını http://hry.yt/indir adresine tıklayarak telefonunuza indirmeniz yeterli.

    İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 19.03.2018

     

    Etiketler: Bunu Ben De Söylerim , günün haberi , gündem
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