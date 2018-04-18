İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 18.04.2018
Hürriyet Haber
18.04.2018 - 18:28 | Son Güncelleme:
İsmail Saymaz 'Bunu Ben De Söylerim'de bugün erken seçim kararını yorumluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından 24 Haziran Pazar günü erken seçimlerin yapılacağını duyurdu. Erken seçim kararı ne anlama geliyor? Karar öncesinde neler yaşandı? Süreç nasıl işleyecek? İşte İsmail Saymaz'ın yorumu...
İsmail Saymaz'ın video yorumları her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18.00’de önce sizin cebinize gelsin isterseniz, Hürriyet’in mobil uygulamasını http://hry.yt/indir adresine tıklayarak telefonunuza indirmeniz yeterli.
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