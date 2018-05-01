İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - Özel - 1.5.2018

İsmail Saymaz 'Bunu Ben De Söylerim'in bugünkü özel bölümünde seçim ittifakı konusunda büyük ölçüde anlaşan dört muhalefet partisini açıklıyor. Saymaz ayrıca, CHP'de ismi öne çıkan cumhurbaşkanı adayıyla ilgili son kulis bilgilerini aktarıyor.

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