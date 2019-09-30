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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.09.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

İsmail Şafak Güdür'ün cezası belli oldu

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İsmail Şafak Güdür'ün cezası belli oldu

FETÖ'nün sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail Şafak Güdür 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Güdür'ün ByLock programı içerisinde kurulan 47 grup içerisinde yer aldığı ve programa 117 bin 523 kez giriş yaptığı öğrenilmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail Şafak Güdür'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail Şafak Güdür ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan Güdür, bilirkişi talebinin olumlu karşılanmadığını ve talebinin olumlu olması durumunda Bylock kullanıcısı olmadığının anlaşılacağını savundu.

Maaşının 2008-2016'da kapatılan Bank Asya'ya yattığını, "Talimatla para almadım yatırmadım çekmedim. Tanıklardan Mustafa Aslan'ı tanıyorum. Aramızda araç husumeti olmuştu. Tanıkların ortak özelliği FETÖ'yle ilgili haklarında soruşturma olmasıdır. Benimle ilgili tanıklar şablon ifadeler kullanıyorlar. Benim yurt dışına kaçmak gibi bir niyetim olmadı. Bu yapının terör faaliyetini görmedim, görsem orada kalmazdım. Tanıklar benimle ilgili yalan yanlış beyanlar verdiler ailecek bedel ödedik." şeklinde savunma yaptı.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Son sözü sorulan sanık Güdür, "Ben eğitimciyim herhangi bir terör örgütü faaliyeti içinde bulunmadım, ben vatanımı ve milletimi seviyorum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Güdür'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Güdür'ün tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti.
Sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve "terörizmin finanse edilmesi" suçlarından beraatine karar verildi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul yapılanmasına ilişkin “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme”
suçundan tutuklanan İsmail Şafak Güdür hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede örgütün haberleşme ağı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen şüpheli İsmail Şafak Güdür'ün bu programa bir çok giriş tespit edildiği
yer alırken, adına kayıtlı ve kullanımında olan telefon hattında şüphelinin örgüt içerisinde “Selçuk” ve “Hasan” kod isimlerini kullandığı ve 47 adet ByLock grubunun içerisinde yer aldığı anlatıldı.

Şüpheli Güdür'ün telefonu içerisindeki mesajlaşma uygulamasında FETÖ/PDY örgütüne üye olan ve Yunanistan ülkesine kaçan şahıslar ile irtibat halinde olduğunu aktaran iddianamede söz konusu uygulamanın içinde örgütsel yazışmaların, resimlerin ve kendisi hakkında yakalama bulunduğuna ilişkin bir belge fotoğrafının da bulunduğu aktarıldı.

İddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine "Bank Asya' ya para yatırın" talimatından sonra Güdür'ün bu talimata uygun hareket ederek hesabına yüklü miktarda para yatırdığı belirtilirken aynı tarihlerde yurt dışına giriş çıkış yaptığı şahısların FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında haklarında aranıyor kaydının olduğu belirtildi. Güdür'ün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunduğu da iddianamede yer aldı.

Şüpheli İsmail Şafak Güdür hakkında verilen ifadeler de yer verilen iddianamede, söz konusu ifadelerde şüphelinin örgütün eğitim yapılanmasında “danışman” olarak görev yaptığı belirtiliyordu.

Rekor onda Bylock’a bakın kaç kez giriş yapmış…
Rekor onda! Bylock’a bakın kaç kez giriş yapmış…

 

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