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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.06.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya'nın biyografisi

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İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya'nın biyografisi

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirmesinin ardında, pek çok medya kurumunda farklı görevler alan İsmail Küçükkaya şimdilerde, özel bir televizyon kanalında 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' programını sunmaktadır. Peki, İsmail Küçükkaya kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun televizyon ekranlarındaki ortak canlı yayınının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yapacağı açıklandı. Bu gelişmenin ardından, İsmail Küçükkaya'nın kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. İşte, İsmail Küçükkaya'nın biyografisi...

1972 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini memleketi Kütahya'da tamamladı. Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde gördü.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2008 yılında "Cumhuriyetimize Dair" ve 2012 yılında "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" adlı iki kitap yazmıştır.

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