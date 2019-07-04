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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.07.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

İsmail Demir'den önemli açıklama: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, "Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Heyetlerin gelip gitmesi, bunlar devletlerin ilgili kuruluşları arasında yürüyen işlerdir. Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz." dedi. 

Demir, Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech tarafından düzenlenen “Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler” panelinde yaptığı konuşmada, enerji hatlarının korunmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Harekat ortamında geniş şekilde enerjiye ihtiyaç duyulduğunu ve bu alanda önemli bir teknoloji yarışı olduğunu anlatan Demir, "Ülkenizi ve enerjinizi korumak istiyorsanız, kuvvetlerinizin sahada etkin olması ve bunu yaparken kullandıkları enerjinin taşınabilir, depolanabilir ve pratik olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Demir, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin bir soru üzerine, "Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Heyetlerin gelip gitmesi, bunlar devletlerin ilgili kuruluşları arasında yürüyen işlerdir. Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz." diye konuştu.

S-400'ün konuşlandırılacağı yere ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerince değerlendirme yapılacağına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Biz şimdi S-400 alıp da Doğu Akdeniz'deki denklemi değiştireceğiz diye bir planlama yok. Ama Türkiye ürünü gerektiği zaman gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçirebilir. Bu da hareket planlayıcılarının vereceği bir karardır. Yaptırımlara gelince, bu yaptırımlar az çok biliniyor. Biz onlara karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Yaptırımlar belirli bir süre belirli zorluklarla karşılaşmamıza yol açabilir ancak bunun nihai sonucu savunma sanayimizin daha güçlenmesi, bilenmesi ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesi anlamına gelecektir. Bu bizi caydırmayacak daha da güçlendirecektir."

Demir, yerli ürün kullanımının Türkiye için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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