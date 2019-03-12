İsmail Bayazıt, Türkiye turizmi için Komsomolskaya Pravda’ya konuştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİsmail Bayazıt, Türkiye turizmi için Komsomolskaya Pravda’ya konuştu
GeriGündem İsmail Bayazıt, Türkiye turizmi için Komsomolskaya Pravda’ya konuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
12.03.2019 - 20:04, Son Güncelleme:

İsmail Bayazıt, Türkiye turizmi için Komsomolskaya Pravda’ya konuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail Bayazıt, Türkiye turizmi için Komsomolskaya Pravda’ya konuştu

The Brand Age Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Bayazıt, Rusya'nın en çok okunan gazetesi Komsomolskaya Pravda'danın bugünkü baskısında Türkiye turizmini değerlendirdi.

Alman medya devinden sonra Rus medya devi de bugün Türkiye özel yayını yaptı. Geçen hafta Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde 16 sayfalık yayınla yer alan Türkiye, bugün de Rusya'nın en köklü ve en saygın gazetelerinden Komsomolskaya Pravda'da boy gösterdi. Uluslararası içerik yönetim ajansı UCOM Global'in Moskova Ofisi tarafından organize edilen yayında, Türkiye'nin yine turizm cenneti olduğuna vurgu yapıldı ve bu kez de Ruslar, Türkiye'ye davet edildi. Söz konusu yayınların birer hafta arayla Türkiye'ye en fazla turist gönderen iki ülkede lider medya grupları tarafından yapılması dikkat çekti.

Bugün Rusya'da yine 16 sayfa olarak okuyucuyla buluşan yayının adresi ise en fazla tiraja sahip olan Komsomolskaya Pravda'ydı. Yayınlarda Rusya'nın önde gelen gazetecilerinden Marina Lugovaya, Svetlana Dzheylan, Tatyana Fedosova, Sergey Chernykh, Marina Anikeyeva Rus okuyuculara kendi bakış açıları ile Türkiye'yi tanıttı ve tıpkı Alman gazeteciler gibi onlar da "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı yaptı.

Genel Yayın Yönetmeni İsmail Bayazıt haber çalışmasında yer alarak, ''2018 yılında Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülke açık ara Türkiye oldu. İki ülke arasında hızla gelişen ikili ilişkiler sayesinde 2017 yılına oranla Türkiye’ye giden turist sayısında çok ciddi bir artış gerçekleşti. Türkiye’ye giden turist sayısı sadece ilk ayda %40 arttı. (Rosstat) Türkiye’yi, Rusya’nın komşu ülkeleri Finlandiya, Kazakistan, Ukrayna ve Çin takip etti'' açıklamasında bulundu. Bayazıt Türkiye'nın birbirinden özel yüzlerce turizm destinasyonuna sahip bir ülke olduğunu vurgulayarak makalesine ''Seyahat alışkanlıklarında yerleşiklikleri olan Rus turistler, Türkiye’yi sıcak iklimi, güzel denizleri ve plajlarıyla tanıyıp bu nedenlerle yaz turizmi için tercih ediyorlar. Ülkenin sunduğu diğer büyük turizm fırsatlarını tam anlamıyla keşfetmemiş görünüyorlar. Doğal ve coğrafi güzellikleriyle ender ülkelerden Türkiye’ye yaz turizmi için gelmek, sınırlı bir talep ve plan aslında. Çünkü Türkiye, yayla, sağlık, kültür, lüks, finans ve kış turizmi gibi çeşitlilikler sunan önemli bir turizm cenneti aslında. Dinamik, özel destinasyonlara sahip, yeni fırsatlar sunan ülkede, ulaşım, konaklama ve yeme-içmedeki imkanların gelişimi de bu çok çeşitliliği destekliyor. Hayat kolaylaştıran hızlı internet erişimi ve buna bağlı pek çok mobil uygulama ülkede aktifçe kullanılıyor. Üstelik turistik faaliyetlere erişimin ve konforlu deneyimlemenin olduğu ülkede, bu imkanlar, niteliğine ve muadillerine göre oldukça uygun maliyetlerle sunuluyor.'' sözleriyle devam etti.  

TURİZM, DİGİTAL PAZARLAMADAN ETKİLENEN BİR SEKTÖR

İsmail Bayazıt, dijital pazarlamanın turizm için önemini ''Dijital yayın ve akıllı cihazların sağladığı kolaylıklar, insanların seyahat planlarını, satın alma kararlarını ve işlemlerini dijital kanallara kaydırıyor. Türkiye’nin en büyük hacme sahip üç e-ticaret sektöründen birinin seyahat sektörü olması bunun ispatı. Yapılan araştırmalarda, insanların seyahat edeceği yeri seçmeden önce sosyal medya ve dijital kanallardan fazlasıyla ilham aldıkları, seyahat kararlarını buna göre planlayabildikleri görülüyor.

Zira günümüzde akıllı cihazlar ve dijital kanalların sağladığı big data sayesinde, kullanıcıların ilgi alanlarına, aradıkları destinasyon ve ürünlere kadar her türlü bilgiye erişip, analizlerle ona karşı detaylı ve doğru reklam hedeflemesi yapılabiliyor. Örneğin; kayak takımı ürünlerini araştıran bir kullanıcıya, Uludağ Kayak merkezindeki seyahat paketleri reklamı gösteriliyor.

İlgi alanlarına özel dar satış hedeflemelerinden tutunda, büyük imaj üretimi yapan, destinasyonları markalaştıran, yeni stratejilerle büyüyen dijital pazarlama döneminde Türkiye’yi anlatmanın yolu, bu olanakları etkin kullanmaktan geçiyor.

Gelişen dijital pazarlama unsurları, uzakları yakın yapmaya ve insanların ufuklarını açmaya devam edeceğini kanıtlamış durumda. Bu imkanlar ışığında, turizmde derinlikli ve çeşitli planlar yürüterek, sürekli değer üreten Türkiye’nin her köşesini ayrı bir marka yapmak mümkün'' şeklinde ifade etti.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Büyükçekmece'de 'Albatros' mesajı: 'Birilerine peşkeş çekiliyor'

'Sağ duyulu CHP'li seçmene açık çağrımdır'

Vatandaşlık verilen Suriyelilerle ilgili iddialara cevap

Silivri'de iş adamı çiftlikte ölü bulundu: Kafasına koli bandı sarılmış