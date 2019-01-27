İsmail Abi, Erdal Bakkal ve Hırsız Yavuz hangi dizide yer alan karakterlerdir?
Unutulmaz replikleriyle hafızalarımıza kazınan İsmail Abi, Erdal Bakkal ve Hırsız Yavuz karakterleri sosyal medyada sıkça karşıma çıkıyor. Özellikle İsmail Abi’nin ‘o gemi bir gün gelecek’ repliği en yaygını. Peki, İsmail Abi, Erdal Bakkal ve Hırsız Yavuz hangi dizide yer alan karakterlerdir?
Unutulmaz replikleriyle hafızalarımıza kazınan İsmail Abi, Erdal Bakkal ve Hırsız Yavuz, bir döneme damga vuran Leyla ile Mecnun dizisinin karakterleridir.
Leyla ile Mecnun, Eflatun Film tarafından yapılıp TRT 1'de 3 sezon yayımlanan ve final yapamadan yayından kaldırılan absürt komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi temel olarak efsanevî karakterler Leylâ ile Mecnun'un hikayesi üzerine kurgulanmış ve üzerine absürt komedi, bilim kurgu, durum komedisi ögeleri eklenmiştir.
Senaryosunu Burak Aksak’ın yazdığı, genel yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı ve kurgusunu Murat Bör’ün üstlendiği dizinin ilk bölümü 9 Şubat 2011 tarihinde TRT 1'de gösterilmiştir. 17 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan 103. bölümün ardından dizi yayından kaldırılmış, ancak 104. ve son bölüm 27 Ocak 2014 tarihinde TRT'de yayımlanmıştı.
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