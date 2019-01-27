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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.01.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

İsmail Abi, Erdal Bakkal ve Hırsız Yavuz hangi dizide yer alan karakterlerdir?

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İsmail Abi, Erdal Bakkal ve Hırsız Yavuz hangi dizide yer alan karakterlerdir?

Unutulmaz replikleriyle hafızalarımıza kazınan İsmail Abi, Erdal Bakkal ve Hırsız Yavuz karakterleri sosyal medyada sıkça karşıma çıkıyor. Özellikle İsmail Abi’nin ‘o gemi bir gün gelecek’ repliği en yaygını. Peki, İsmail Abi, Erdal Bakkal ve Hırsız Yavuz hangi dizide yer alan karakterlerdir?

Unutulmaz replikleriyle hafızalarımıza kazınan İsmail Abi, Erdal Bakkal ve Hırsız Yavuz, bir döneme damga vuran Leyla ile Mecnun dizisinin karakterleridir.
Leyla ile Mecnun, Eflatun Film tarafından yapılıp TRT 1'de 3 sezon yayımlanan ve final yapamadan yayından kaldırılan absürt komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi temel olarak efsanevî karakterler Leylâ ile Mecnun'un hikayesi üzerine kurgulanmış ve üzerine absürt komedi, bilim kurgu, durum komedisi ögeleri eklenmiştir.

Senaryosunu Burak Aksak’ın yazdığı, genel yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı ve kurgusunu Murat Bör’ün üstlendiği dizinin ilk bölümü 9 Şubat 2011 tarihinde TRT 1'de gösterilmiştir. 17 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan 103. bölümün ardından dizi yayından kaldırılmış, ancak 104. ve son bölüm 27 Ocak 2014 tarihinde TRT'de yayımlanmıştı.

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