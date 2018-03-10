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    İşletmecinin cipini kurşunladılar

    Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA)
    10.03.2018 - 14:36 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da restoran işletmecisi Mustafa Türkyiğit’e ait lüks cip, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

    Olay, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 581 Sokak’ta meydana geldi. Gece geç saatlere kadar restoranda çalışan işletme sahibi Mustafa Türkyiğit, 07 YNG 07 plakalı cipini işyerinin park edip yürüyerek evine gitti.

    Sabah erken saatlerde restoranı açmak için gelen çalışanlar, cipin sol ön camında, ön kapı kilidinde ve arka kapıda kurşun deliklerini fark etti. Olayın haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri çevrede ve otomobil üzerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

     Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ne amaçla kurşunladığı bilinmeyen araçta maddi hasar meydana geldi.

    İşletmecinin cipini kurşunladılar

    İşletmecinin cipini kurşunladılar

    Etiketler: Antalya , cip , kurşunlandı , gündem
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