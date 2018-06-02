'İşleri tehdit korku salmak'

“Bunlar iyi tehdit yapıyor. Konuşurken oradan efeleniyor. Hepinizi gördük, 15 Temmuz’da hepinizi gördük. Evlerinize kuruldunuz, televizyondan olup biteni seyrettiniz. Neredeydiniz kabadayılar? Niye çıkamadınız meydana? Şimdi meydanda efeleniyorlar. Kimisi TRT’yi satacağım diyor, kimisi TRT’dekileri tehdit ediyor; ‘Önünde miting yapacağım, gelirsem size dünyanın kaç köşe olduğunu göstereceğim’. Adamların işleri güçleri tehdit, korku salmak. Bizim böyle kuru gürültülere pabuç bırakacak bir halimiz var mı? Tehditle, şantajla, korkutmayla, yıldırmayla, TRT’yi ya da başka kurumları baskı altına alacağını düşünenler yanlış yapıyorlar.”