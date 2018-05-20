İslam ümmetine hançer sapladılar

ZULMÜN KARŞISINDA DİMDİK DURDUK

“Türkiye’nin sesini hem İstanbul’dan hem de Diyarbakır’dan dünyaya duyurmak çok önemlidir. Evet, hepimiz Filistinli’yiz, dayanışma halindeyiz. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa ettik. Ramazan’a girerken ne yazık ki İsrail yönetimi görülmemiş katliam gerçekleştirdi. Ülkeleri için barışçıl gösteri yapan Filistinli çocukların, kadınların üzerine acımasızca kurşun yağdırdılar. Bütün İslam ümmetinin kalbine hançer sapladılar. Allah zulüm düzenlerini başlarına yıksın.

Çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yok. Yeter ki, barış, kardeşlik, huzur olsun. Yeter ki bölücü terör örgütü PKK aramızdan defolup gitsin. Gençlerimizin kanına giren alçak terör örgütünü Allah’a şükür sizlerin desteğiyle bugün artık ülkemize, şehrimize zarar veremeyecek hale getirdik. Türkiye’nin bütün vatandaşları eşittir, özgürdür, bu ülkede hiçbir kimse birinci sınıf, ikinci sınıf diye ayrılamaz. Bizim tarihimizde soykırım, utanç yok. Bizim tarihimizde kendisi gibi olmayanı reddetmek yok.

ABD yönetimi yanlış karar verdi. Adeta ateşe benzin döktü. 14 Mayıs’ta ABD, İsrail ile beraber Kudüs’te büyükelçilik açarken, eğlence yaparken, aynı zamanda savunmasız bebekler de dahil Filistinli kardeşlerimiz İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit oldular. ABD, İsrail, bu alçakça saldırıyı sadece seyretti. Sadece eğlenceyle yetindi. Ey yeryüzünün vicdansız zorbaları, yazıklar olsun size, yuh olsun size. Ey mukeddasat bilmeyen, ey Peygamber hatırası dinlemeyen zalimler, biliniz ki zulümle abad olunmaz.

ALAYININ KARŞISINDAYIZ

PKK’nın da, PYD’nin de, YPG’nin de, DEAŞ’ın da, FETÖ’nün de alayının da karşısındayız. Emperyalistler bizim çocuklarımız üzerinden proje örgütleri kuruyor gençler, uyanık olalım. PKK’nın Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin PKK diye bir sorunu var. Artık gençlerimizi dağa çıkaramıyorlar. Evlerimizi basıp insanlarımızı öldüremiyorlar, huzurumuzu bozamıyorlar, bozamayacaklar, çünkü bu ayyıldızlı bayrağı sallayan Diyarbakırlı kardeşlerim teröre en güzel cevabı veriyor. İşte Diyarbakır, işte ayyıldızlı bayrak, işte beraberlik, işte kardeşlik. Bu örgütlerin hepsi proje örgütüdür. Çevremizde, Kuzey Irak’ta, Kuzey Suriye’de emperyalist hedefleri olan ülkelerin maşasıdır, onların üzerimize saldığı örgütlerdir. Çukur kazdılar, kazdıkları çukura kendileri düştüler. Şimdi kırılan gönülleri yapma zamadır. Binalar, işyerleri, ibadethaneler, okullar yenisi, daha güzeli yapıldı.

Devletin gücünü kendi gücü zannedenler, Türkiye’de darbe yapmaya kalktılar. FETÖ suçüstü yakalandı darbe yapmaya kalktı, darbeyi de siz vurdunuz. Onlara dünyayı dar ettiniz. Bu mübarek milletin bütün değerlerini, inançlarını kullandılar. Sizin verdiğiniz sadakaları, zekatı, dişinden tırnağından arttırılan her şeyi terör örgütüne aktardılar. Biz artık hiçbir evladımızı kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeytani örgüt, bu ülkenin analarına gözyaşı döktüremeyecek bir daha.”

KARDEŞLİK HUKUKU NAMUS BORCUMUZDUR

“Aslında bu örgütlere benim Diyarbakırlı kardeşlerim çok önemli bir fırsat verdi. Dediler ki, ‘Artık kan dökmeyin, terörle bir yere varılamaz, buyrun el sıkışalım, kucaklaşalım, çözüm yapalım’. Ama onlar ne yaptı, gittiler Danışık köyünde 12 kardeşimizi katletti alçaklar. Kardeşliğimize dinamit koydular. Şiddet geride kaldı, şimdi artık PKK size ilişebiliyor mu, tehdit edebiliyor mu? Çocuklarınızı dağa kaldırabiliyor mu, kaldıramazlar. Çünkü inlerine girdik, inlerinde onları etkisiz hale getirdik. Kardeşlik hukukunu korumak bizim namus borcumuzdur.”