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    İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul’da toplandı

    Hürriyet Haber
    18.05.2018 - 11:14 | Son Güncelleme:

    Filistin'deki katliam sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin liderleri İsrail'e karşı atılacak adımlar için bugün İstanbul'da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönem başkanı olduğu İİT'nin devlet başkanları zirvesinin sonuç bildirisinde İsrail'e ve dünyaya güçlü mesajlar verilmesi bekleniyor. Liderler Harbiye'de toplanırken Yenikapı'da da vatandaşlar 'Zulmü lanet Kudüs'e destek' mitinginde buluşacaklar.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu zirvede açılış konuşması yaptı. Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

    Birlik olmalı ve bazı ülkelerin ABD örneğini takip etmelerini önlemeliyiz.

    Ancak bazı İİT üyelerinin dahi Filistin davasına sahip çıkmadıkları görülüyor.

    Bazılarını New York’taki Kudüs toplantısında  çekimser oy kullandığını bazılarının oy kullanmadığını hatta bazılarının aleyhimize oy kullandığını gördük.

    İsrail’in şiddet politikası sona ermelidir.

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    Etiketler: İslam işbirliği teşkilatı , son dakika , haberler , haber , gündem
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