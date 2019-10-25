'İslam İNTERPOLü' geliyor
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasında İNTERPOL gibi işlev üstlenecek Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi kuruluyor.
İstanbul merkezli bu örgütün ilk geçici direktörü de bir Türk olacak. Terörizm, şiddet, aşırıcılık, sınır ötesi ve organize suçlar ile diğer tüm suç türleriyle mücadelede İİT üyeleri arasında iletişim ve işbirliğini sağlamayı, üye ülke polis teşkilatlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi, işbirliği yöntemleri geliştirmeyi ve eğitim programları düzenlemeyi amaçlayan örgütün kuruluş tüzüğü, Dışişleri Komisyonu’nun önceki günkü toplantısında kabul edildi.
TÜRKİYE ÖNCÜLÜK EDECEK
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, komisyondaki bilgilendirmesinde, “İNTERPOL benzeri, bir nevi EUROPOL benzeri İİT üyesi ülkeler arasında böyle bir mekanizmaya Türkiye’nin öncülük edecek olması son derece önemlidir ve Türkiye’nin bu örgüt içerisindeki etkinliğini daha da artıracaktır” dedi. Kıran, tüzüğü mart ayında Abu Dabi’deki İİT Dışişleri Bakanları Konseyi’nde imzalanan örgütün, 19 üye ülkenin kabul etmesiyle hayata geçirileceği bilgisini de verdi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Sendengeçti de “İİT, coğrafi olarak Asya’dan Avrupa’ya, Kafkasya’ya, Afrika’ya kadar uzanan bir alan. Bunun hem ülkemizin etkinliği hem de güvenliğimiz açısından ciddi bir verimlilik getireceğini değerlendiriyoruz” dedi.
TÜZÜKTE ‘ÜMMET’ TARTIŞMASI
Örgütün kuruluş tüzüğünün önsözündeki 'İslam ümmeti' ifadesi ise komisyonda tartışma yarattı. CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtti. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise “Bu ülke, yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkedir, çok doğal olarak da bu ümmetin bir parçasıdır, ayrıca resmî olarak da İİT’nin üyesidir. Bu ümmetle ciddi bir tarihimiz vardır” dedi.
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