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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turan YILMAZ / ANKARA
25.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'İslam İNTERPOLü' geliyor

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'İslam İNTERPOLü' geliyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasında İNTERPOL gibi işlev üstlenecek Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi kuruluyor.

İstanbul merkezli bu örgütün ilk geçici direktörü de bir Türk olacak. Terörizm, şiddet, aşırıcılık, sınır ötesi ve organize suçlar ile diğer tüm suç türleriyle mücadelede İİT üyeleri arasında iletişim ve işbirliğini sağlamayı, üye ülke polis teşkilatlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi, işbirliği yöntemleri geliştirmeyi ve eğitim programları düzenlemeyi amaçlayan örgütün kuruluş tüzüğü, Dışişleri Komisyonu’nun önceki günkü toplantısında kabul edildi.

TÜRKİYE ÖNCÜLÜK EDECEK

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, komisyondaki bilgilendirmesinde, “İNTERPOL benzeri, bir nevi EUROPOL benzeri İİT üyesi ülkeler arasında böyle bir mekanizmaya Türkiye’nin öncülük edecek olması son derece önemlidir ve Türkiye’nin bu örgüt içerisindeki etkinliğini daha da artıracaktır” dedi. Kıran, tüzüğü mart ayında Abu Dabi’deki İİT Dışişleri Bakanları Konseyi’nde imzalanan örgütün, 19 üye ülkenin kabul etmesiyle hayata geçirileceği bilgisini de verdi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Sendengeçti de “İİT, coğrafi olarak Asya’dan Avrupa’ya, Kafkasya’ya, Afrika’ya kadar uzanan bir alan. Bunun hem ülkemizin etkinliği hem de güvenliğimiz açısından ciddi bir verimlilik getireceğini değerlendiriyoruz” dedi.

TÜZÜKTE ‘ÜMMET’ TARTIŞMASI

Örgütün kuruluş tüzüğünün önsözündeki 'İslam ümmeti' ifadesi ise komisyonda tartışma yarattı. CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtti. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise “Bu ülke, yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkedir, çok doğal olarak da bu ümmetin bir parçasıdır, ayrıca resmî olarak da İİT’nin üyesidir. Bu ümmetle ciddi bir tarihimiz vardır” dedi.

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