İslam eserlerine yeni müze
İstanbul'da yakında hizmete girmesi beklenen Çamlıca Camisi’nin altına, 10 bin 600 metrekarelik kapalı alanda İslam Medeniyetleri Müzesi açılacak. Topkapı Sarayı Müzesi’ne bağlı olacak yeni müze için İstanbul ve Anadolu müzelerinden İslam dönemi eserleri toplanmaya başlandı.
500’E YAKIN ESER
İstanbul’dan İslam Eserleri Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Türbeler ve Müzeler Müdürlüğü, İslam Bilim Teknolojileri Müzesi’nden eserlerin istendiği müzenin küratörlüğünü yazar, akademisyen ve Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bülent Kahraman yapıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü de eser verecek kurumlar arasında yer alıyor. 500’e yakın eserin toplanacağı müzenin içinde İslam medeniyetini anlatan interaktif filmler, çocuklara yönelik bölümler yer alacak. İslam medeniyetinin seçkin simalarının balmumu heykelleri, önemli olayların canlandırmaları yapılacak.
HAZİNE KOLEKSİYONU
İstanbul’daki tüm müzelere İslam medeniyetine ait eserlerden depolarda tutulan ve sergiye çıkarılmayan eserlerin gönderilmesi istendi. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden Çinili Köşk’te bulunan İslami dönem porselen eserler ile yine İslami dönem kronolojik sikkeler talep edildi. 100’den fazla eser yeni müzenin envanterine kaydedilecek. Yine Topkapı Sarayı Müzesi’nden Osmanlı dönemine ait eserlerden 150’ye yakını yeni müzeye verilecek. Hazine ve padişah koleksiyonları için sergide olmayan eserler seçildi. İslam Medeniyetleri Müzesi’nden de el yazması Kuran’ı Kerim, hat, Kabe örtüsü, porselen, metal ve ahşap gündelik kullanım eşyalarından 100’e yakın eser belirlendi. Türbeler ve Müzeler Müdürlüğü’nden yine rahle, el yazması Kuran’ı Kerim, kandil, şamdan, hat levha gibi eserler yeni müzeye gönderilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Vakıf Hat Sanatları Müzesi ile Halı Müzesi’nden de eser seçimi yapıldı.
KUTSAL EMANETLER YOK
Topkapı Sarayı Müzesi’nden bir yetkili eserlerle ilgili şunları söyledi:
“Çamlıca Camisi’nin altında oluşturulacak müze koleksiyonunun üçte biri Topkapı Sarayı envanterinden oluşacak. Bu eserler arasında sadece Kutsal Emanetler’e ait eserler tercih edilmedi. Hemen her seksiyondan eser seçtik. Zaten yeni müze Topkapı Sarayı’na bağlı olacağı için aslında envanterden çıkan eser yok. Yeni müze oluşturma fikri Kültür Şurası’nda da gündeme gelmişti. İstanbul’un yeni müzelere ihtiyacı var.”
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