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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ÖMER ERBİL
15.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İslam eserlerine yeni müze

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İslam eserlerine yeni müze

İstanbul'da yakında hizmete girmesi beklenen Çamlıca Camisi’nin altına, 10 bin 600 metrekarelik kapalı alanda İslam Medeniyetleri Müzesi açılacak. Topkapı Sarayı Müzesi’ne bağlı olacak yeni müze için İstanbul ve Anadolu müzelerinden İslam dönemi eserleri toplanmaya başlandı.

500’E YAKIN ESER

İstanbul’dan İslam Eserleri Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Türbeler ve Müzeler Müdürlüğü, İslam Bilim Teknolojileri Müzesi’nden eserlerin istendiği müzenin küratörlüğünü yazar, akademisyen ve Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bülent Kahraman yapıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü de eser verecek kurumlar arasında yer alıyor. 500’e yakın eserin toplanacağı müzenin içinde İslam medeniyetini anlatan interaktif filmler, çocuklara yönelik bölümler yer alacak. İslam medeniyetinin seçkin simalarının balmumu heykelleri, önemli olayların canlandırmaları yapılacak.

İslam eserlerine yeni müze

HAZİNE KOLEKSİYONU

İstanbul’daki tüm müzelere İslam medeniyetine ait eserlerden depolarda tutulan ve sergiye çıkarılmayan eserlerin gönderilmesi istendi. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden Çinili Köşk’te bulunan İslami dönem porselen eserler ile yine İslami dönem kronolojik sikkeler talep edildi. 100’den fazla eser yeni müzenin envanterine kaydedilecek. Yine Topkapı Sarayı Müzesi’nden Osmanlı dönemine ait eserlerden 150’ye yakını yeni müzeye verilecek. Hazine ve padişah koleksiyonları için sergide olmayan eserler seçildi. İslam Medeniyetleri Müzesi’nden de el yazması Kuran’ı Kerim, hat, Kabe örtüsü, porselen, metal ve ahşap gündelik kullanım eşyalarından 100’e yakın eser belirlendi. Türbeler ve Müzeler Müdürlüğü’nden yine rahle, el yazması Kuran’ı Kerim, kandil, şamdan, hat levha gibi eserler yeni müzeye gönderilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Vakıf Hat Sanatları Müzesi ile Halı Müzesi’nden de eser seçimi yapıldı.

İslam eserlerine yeni müze

KUTSAL EMANETLER YOK

Topkapı Sarayı Müzesi’nden bir yetkili eserlerle ilgili şunları söyledi:

Çamlıca Camisi’nin altında oluşturulacak müze koleksiyonunun üçte biri Topkapı Sarayı envanterinden oluşacak. Bu eserler arasında sadece Kutsal Emanetler’e ait eserler tercih edilmedi. Hemen her seksiyondan eser seçtik. Zaten yeni müze Topkapı Sarayı’na bağlı olacağı için aslında envanterden çıkan eser yok. Yeni müze oluşturma fikri Kültür Şurası’nda da gündeme gelmişti. İstanbul’un yeni müzelere ihtiyacı var.”

İslam eserlerine yeni müze

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