İslam dünyası sınıfta kaldı

Çelik dün CNN Türk’te Hakan Çelik’in “İslam coğrafyasında özellikle Türkiye dışındaki bazı ülkelerde bir orta çağ izlenimi veren uygulamalar var” değerlendirmesi üzerine şunları söyledi:

“Her türlü dini, etnik aidiyetten öte, medeni toplum olma vasfının bugünkü dünyada gerekleri var. Bunun önde geleni bir toplumda kadının konumunun ne olduğudur. Bir toplumda kadının konumu ileri standartlarda değilse o toplum, medeni toplum olma vasfını kaybeder. İslam dünyası bu konuda sınıfta kalmıştır. Bu konuda ilerlenmesi gereken çok büyük yollar vardır. Aşılması gereken büyük engeller vardır, ama daha çarpıcısı şu, Avrupa’ya ‘İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı yapan aşırı sağla mücadele et’ derken, İslam dünyasının insanlık dışı örgüt DEAŞ’ın ideolojisiyle ve kendisiyle mücadele etmesi gerekir. Ama Cumhurbaşkanımız dışında ‘DEAŞ Müslüman değildir, DEAŞ İslam’ı temsil edemez’ diyen bir ses duymuyoruz İslam dünyasında.”