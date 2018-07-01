İslam biliminin acı günü

Uluslararası çeşitli akademilerin üyesi bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çok sayıda önemli ödül ve nişanı bulunuyordu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ömrünü İslam bilimler tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve bilim dünyasına başsağlığı diledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Twitter hesabından Sezgin'in vefatı dolayısıyla paylaşımda bulunuldu.

Bakan Yılmaz adına yapılan paylaşımda, "94 yıllık ömrünü İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Dünyaca ünlü bilim tarihçimiz Fuat Sezgin hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve bilim dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi