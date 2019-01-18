İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörü Nihat Hatipoğlu kimdir?
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Nihat Hatipoğlu, birçok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Nihat Hatipoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, Ramazan aylarında yaptığı programlarla tanınan Nihat Hatipoğlu hakkında bazı bilgiler
Nihat Hatipoğlu, 1955 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında Doçent, 2012 Yılında da Profesör oldu.
1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yaptı.
Kanal A'da 5 yıl dini programları hazırlayıp sundu. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda haftalık yayın yaptı. 2004 Ramazan ayında Flash tv'de , 2005 Ramazan ayında Star tv'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2006 yılında Star tv de "Dosta Doğru" programı sundu ve 2006 yılında Star Tv de iftar ve Sahur Programlarını sundu. 2011 yılından itibaren Atv'de başlayan programları ile Halen Atv'de Ramazan programı ve sonrasında da haftalık programlarına devam etmektedir.
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