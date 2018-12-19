19 Aralık hadi ipucu: Islak ve parlak görünüm veren makyaj tekniğinin adı nedir?
Makyaj yapımında her yıl farklı teknikler ön plana çıkıyor. Örneğin; gölgelendirme ve aydınlatma teknikleri ile yüzünü boyutlandırabiliyor, dilediğimiz bölgeleri ön plana çıkarabiliyoruz. Peki aydınlatıcı kullanılarak yapılan, ıslak ve parlak görünüm veren makyaj tekniğinin adı nedir?
Son dönemin en çok konuşulan makyaj tekniklerinden biri olan strobing, özellikle yazın tercih ediliyor. Yüzün bazı noktalarını belirginleştirerek ıslak bir görünüm sağlayan strobing, ağır kontür tekniğinin tersine çok daha doğal bir yöntem. Klasik kontürleme kapatıcı ve bronzerla yapılan işlem fotoğraflarda kalıp gibi duran bir makyaj etkisi verirken; strobing tekniği, çok daha natürel ve canlı bir görünüm kazandırıyor.
STROBİNG NASIL YAPILIR?
Her makyajda olduğu gibi ilk adım temiz bir cilt. Ardından cildinizi düzenli olarak kullandığınız nemlendirici kreminizle nemlendirin.
Tamamen tercihinize bağlı olarak hafif bir fondöten, bb, cc krem ya da renkli nemlendiricilerle yüzünüzün rengini eşitleyin. Bu işlemden sonra göz altlarınıza kapatıcı uygulayın.
Fondöteni sabitlemek için transparan pudra ile çok hafifçe makyajınızın üzerinden geçin.
Aydınlatıcınızı ışığın altında cildinize baktığınızda doğal olarak aydınlanan noktalara bir fırça ya da parmaklarınız yardımı ile uygulayın.
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