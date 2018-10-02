Islak kek nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Pratik Ä±slak kek tarifi
Ã‡ay saatlerinin vazgeÃ§ilmezi olan Ä±slak kek, bÃ¼yÃ¼k kÃ¼Ã§Ã¼k herkesin severek tÃ¼kettiÄŸi kek tariflerinden biri. Islak kekin en ideal hali iÃ§inin Ä±slak ve hafif akÄ±ÅŸkan kÄ±vamlÄ±, dÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ise daÄŸÄ±lacak kadar gevrek olanÄ±dÄ±r. Peki, Ä±slak kek nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, gerekli malzemeler ve adÄ±m adÄ±m yapÄ±m aÅŸamalarÄ±â€¦
Islak kek, en sÄ±k yapÄ±lan kek tariflerinden biridir. Nefis kakaonun, sÃ¼t ve ÅŸeker ile birleÅŸiminden oluÅŸan Ä±slak kek sosu, kekin Ã¼zerine dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ andan itibaren iÃ§ine iÅŸlemeye baÅŸlar ve aÄŸÄ±zda daÄŸÄ±lacak kÄ±vama gelir. Aniden bastÄ±ran tatlÄ± krizlerini usulca sona erdiren Ä±slak kekin lezzetini dondurma veya Ã§eÅŸitli kuruyemiÅŸlerle katlayabilirsiniz.Â Â
â€¢ 100 gram tereyaÄŸÄ±
â€¢ 1 su bardaÄŸÄ± ÅŸeker
â€¢ 2 adet yumurta
â€¢ 3/4 su bardaÄŸÄ± un
â€¢ 1 paket vanilya
â€¢ 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kakao
ISLAK KEK NASIL YAPILIR?
Tavada ettiÄŸiniz tereyaÄŸÄ±nÄ± soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n.
Yumurta ve ÅŸekeri ayrÄ± bir kapta 5 dakika kadar yÃ¼ksek devirde Ã§Ä±rpÄ±n.
Un, vanilya ve kakaoyu ayrÄ± bir kapta karÄ±ÅŸtÄ±rarak yumurta-ÅŸeker karÄ±ÅŸÄ±mÄ±na ekleyin ve tÃ¼m malzemelerin iÃ§e iÃ§e geÃ§mesi iÃ§in karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.Â
Son olarak Ä±lÄ±yan tereyaÄŸÄ±nÄ± ekleyin ve karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.Yuvarlak veya dikdÃ¶rtgen kalÄ±bÄ± yaÄŸladÄ±ktan sonra, karÄ±ÅŸÄ±mÄ± iÃ§ine dÃ¶kÃ¼n.
Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 180 derece fÄ±rÄ±nda 20 dakika piÅŸirin ve Ä±lÄ±dÄ±ktan sonra afiyetle tÃ¼ketin.
Kekinizi dondurma veya Hindistan ceviziyle sunuma hazÄ±rlayabilirsiniz.
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