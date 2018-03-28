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    'Islak imza' boşanması

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    28.03.2018 - 00:59 | Son Güncelleme:

    CHP Milletvekili Dursun Çiçek’e, ‘İrtica ile Mücadele Eylem Planı’ belgesinde ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğuna ilişkin davanın sanıklarından eski Adli Tıp Kurumu uzmanı Gürol Berber’e, 16 yıllık eşi Neval Berber boşanma davası açtı.

    Gürol Berber, FETÖ’yle ilişkisi bulunduğu iddiasıyla 23 Temmuz 2016’da tutuklandı ve Adli Tıp Kurumu’ndaki görevinden ihraç edildi. Hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Berber 14 Temmuz 2017’de tahliye edildi.

    Berber’in eşi Neval Berber de Adli Tıp Kurumu Narkotik Şubesi’ndeki görevinden ihraç edilirken, hakkındaki soruşturma ‘FETÖ’yle ilgisi olmadığı’ gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlandı.

    Neval Berber, avukatı aracığıyla açtığı boşanma davasında FETÖ’den tutuklanıncaya kadar eşine güvendiğini, ancak ilk duruşmada yaşananlar sonrası kafasında soru işaretleri oluştuğunu belirterek, “FETÖ’yle bağlantım olmadığı halde eşim yüzünden mesleğimden ihraç edildim. 2 milyon 500 bin lira tazminat ile çocuklarım ve kendim için 15 bin lira tedbir nafakası istiyorum” dedi. 

    Etiketler: ıslak imzada kumpas davası , gazetehaberleri , gündem
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