İslahiyede 11 bin dönüm ekili buğday yandı
GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 11 bin dönüm ekili buğday yandı.
Güllühöyük Mahallesi kırsalında balya makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki arazilere de yayılan yangına itfaiye ekipleri ile arazöz ve belediye iş makineleriyle müdahale edildi.
4 saatte kontrol altına alınan yangında 5 çiftçiye ait 11 bin dönüm ekili alan ile balya makinesi yandı.
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