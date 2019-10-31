İŞKUR'da 51 bin personel aranıyor! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?
Özel sektörde yer alan binlerce kurum, İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 51 bin personel alımı yapacak. Yurt genelinde iş arayanlara iş olanağı sağlayan İŞKUR'un güncel ilanlarına başvurmak oldukça kolay. Peki, İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR tarafından yayımlanan son ilanlara göre, kamu kurumları ve özel sektörlerde farklı alanlarda 51 bin personel arandığı görülüyor. Pek çok farklı branştan yapılan alımlara başvuru yapabilmek için gerekli şartları taşımak gerekiyor. İşte, güncel İŞKUR iş ilanları hakkında ayrıntılar...
Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, öz geçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler.
İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
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