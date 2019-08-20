İŞKUR'da 48 bin personel aranıyor! İŞKUR ilanlarına nasıl başvuru yapılır?
İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 48 bin personel alımı gerçekleştirmeye devam ediyor. İş arayan birçok vatandaşa büyük imkan sağlayan İŞKUR'da binlerce açık iş ilanı pozisyonu yer alıyor. Kendi dallarına göre başvuruda bulunabilen vatandaşlar, İŞKUR iş ilanları aracılığıyla nasıl başvuru gerçekleştireceklerini merak ediyor. Peki, İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler. İşte, İŞKUR iş ilanları hakkında merak edilen detaylar...
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
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