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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.06.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

İŞKUR üniversite öğrencilerine yaz işi başvuru ne zaman?

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İŞKUR üniversite öğrencilerine yaz işi başvuru ne zaman?

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, üniversite öğrencileri için de çalışmalar yapmaya devam ediyor. Peki, İŞKUR üniversite öğrencilerine yaz işi başvuru ne zaman?

İŞKUR'un, üniversite öğrencilerinin kamu kurumlarının toplumsal faydası yüksek işlerine katılarak mesleki niteliklerini geliştirebilmeleri için düzenleyeceği, Sosyal Çalışma Programı için araştırmalar hız kazandı. Okulların kapanacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte, Sosyal Çalışma Programı başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte, İŞKUR Sosyal Çalışma Programı hakkında tüm detaylar...

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NEDİR?

Sosyal Çalışma Programları, üniversite öğrencilerinin kamu kurumlarının toplumsal faydası yüksek işlerine katılarak mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlardır. Bu programlarla gençlerimiz hem çalışıp hem de sosyal sorumluluklarını yerine getirebileceklerdir.

KİMLER BU PROGRAMA KATILABİLİR?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere 18 yaşını tamamlamış bütün üniversite öğrencileri bu programlara katılabilir. Ancak dersleri devam eden, zorunlu staj yapmakta olan veya başka bir işte çalışan öğrenciler bu programlardan faydalanamaz.

PROGRAM NE ZAMAN VE HANGİ ALANLARDA DÜZENLENECEK?

Sosyal Çalışma Programları, yaz tatiline özel bir program olup Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında en fazla 3 ay süreyle düzenlenecektir.

Doğa korumadan, restorasyon çalışmalarına kütüphanelerin düzeninden kamu kurumlarının daha pek çok sosyal ve kültürel faaliyetine bu programlar ile katılım sağlanabilecektir. Başvuru tarih aralığında programlar “destek verilecek işleri”, “yüklenici kurumu” ve “programın açılacağı ili” gösterecek şekilde yayınlanacaktır.

ÖĞRENCİLER HAFTADA KAÇ GÜN ÇALIŞACAK?

Tatilde öğrencilerin kendilerine zaman ayırabilmeleri için programlar haftada 3 gün ile sınırlı tutulmuştur. Çalışma süresi günlük 7,5 saat olarak uygulanacaktır.

Programlardan yaz döneminde en fazla 42 gün, öğrencilik süresince toplamda 90 gün yararlanılabilecektir. Ayrıca programın düzenlendiği kurumdan onay almak kaydıyla 5 gün ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır.

PROGRAM KAPSAMINDA NE KADAR ÜCRET ÖDENECEK?

Programlar kapsamında ödemeler aylık olarak, katılım sağlanan günler için asgari ücret düzeyinden yapılacaktır. Bu tutar 2019 yılı için günlük 67 lira 36 kuruştur. Program süresince KYK burs ve kredilerinde kesinti olmayacaktır. Ayrıca katılımcıların emekliliklerine etki edecek sosyal güvenceleri de sağlanacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular İŞKUR internet sayfası üzerinden alınacak olup her bir öğrenci il sınırı olmaksızın en fazla 3 programa başvurabilecektir. Öğrencilerin program kapsamında destek verilecek işleri başvuru sayfasından inceleyerek eğitimlerine en uygun programları seçmesi önem arz etmektedir.

Katılımcılar başvuru tercih sıralarına bakılmaksızın belirleneceğinden sadece katılım sağlanabilecek programlara başvurulması, gereksiz başvurulardan kaçınılması gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

İŞKUR'un söz konusu Sosyal Çalışma Programı başvuruları hakkında henüz net bir tarih yok. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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