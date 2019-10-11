İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir?
İŞKUR TYP kura sonuçları birçok ilde açıklanmaya devam ediyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin hazır bulunması ile gerçekleşiyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilebilir? İşte, İŞKUR TYP kura sonuçları hakkında detaylı bilgiler
İŞKUR TYP kura sonuçları, illerde gerçekleştirilen Noter huzurundaki çekilişin ardından duyuruluyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl sorgulanabiliyor? İşte, binlerce kişinin merak ettiği TYP kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR TYP kura sonuçları, bazı illerde açıklanmaya başlandı. Noter kurası ile belirlenen İŞKUR TYP kura çekiliş sonuçları, kurumlar tarafından açıklanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu yöneticileri, İŞKUR İl Müdürlüğünün noterle birlikte hazır bulunduğu çekiliş, vatandaşlar tarafından da canlı olarak izlenebiliyor.
Sonuçlar, İŞKUR TYP ekranından öğrenilebildiği gibi, İŞKUR şube müdürlüğünden bilgi almak da mümkün olabilmektedir.
İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANINDAN SONUÇLARINIZI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
AFYONKARAHİSAR'DA KAZANANLAR BELİRLENDİ
AFYONKARAHİSAR'da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işe alınacak temizlik ve güvenlik görevlileri noter huzurunda yapılan dijital kura çekimiyle belirlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Afyonkarahisar kent merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerin temizlik ve güvenliğiyle ilgili işbaşı yapacak 385 temizlik ve 168 güvenlik görevlisinin belirlenmesi için Kocatepe Spor Kompleksi içinde bulunan Tınaztepe Spor Salonu'nda Afyonkarahisar 6. Noteri Sevil Çakmak gözetiminde kura çekimi yapıldı.
Kura çekimi ilk kez Türkiye Noterler Birliği'nin dijital kura programıyla gerçekleştirildi. Sistem tarafından yapılan kurala 168 asil güvenlik görevlisiyle 60 yedek, 385 asil temizlik görevlisiyle 130 yedek isim belirlendi. Kura çekimini başvuru sahipleri ve aileleri izledi. Kurada ismi çıkan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.
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