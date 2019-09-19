İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Okullara hizmetli ve güvenlik alınacak!
Kamu kurumlarında belirli süreli çalışmak isteyen vatandaşların müracaat etmek istediği İŞKUR TYP başvurusu için geri sayım başladı. Okullara hizmetli ve güvenlik alımı için resmi internet sitesi üzerinden duyuru yayımlayan İŞKUR, bu alımları TYP üzerinden gerçekleştirecek. Peki, İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, okullara hizmetli ve güvenlik alımı hakkında merak edilen bazı bilgiler
İŞKUR TYP araclığıyla güvenlik alımı için 269, bakım-onarım-temizlik için 331, çevre düzenlemesi için ise 87 kişiyi istihdam edecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, ilanları erişime açtı. İhtiyaca göre ilanları açmaya devam eden bakanlık, İŞKUR TYP aracılığıyla alımları 9 aylık olmak üzere gerçekleştiriyor. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı, çevre temizliği için 45 ilanı daha yayına aldı. Peki, birçok il için gerçekleştirilecek olan İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? İşte, okullara güvenlik ve hizmetli alımı hakkında merak edilen bazı bilgiler
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILABİLECEK?
İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ile özel güvenlik, çevre düzenlemesi, onarım ve temizlik, güvenlik ve çevre temizliği alanında alınacak olan başvurular 2019-2020 dönemi için geçerli olacak.
İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR'a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik', 'MEB Çevre Düzenlemesi', 'MEB bakım onarım ve temizlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek.
İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TYP BAŞVURUSU İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
Noter kurası yöntemi,
Liste yöntemi,
Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.
Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,
TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.
2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
TYPLİLERE HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?
Asgari ücret (2.020,90 TL)
Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)
TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle