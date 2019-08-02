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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.08.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak?

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İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) iş ilanları ekranı üzerinden iki yeni iş ilanı yayımlandı. İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından yayımlanan ilanda başvuru tarihleri yer alıyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır. İşte, güncel İŞKUR TYP ilanları...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan TYP iş ilanına göre, Burdur İl Özel idaresinde istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi alınacak. Başvuru için son tarihin 4 Ağustos 2019 olduğu belirtilen ilanda başlangıç tarihi 05.08.2019, bitiş tarihi ise 31.12.2019 olarak duyuruldu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından yayımlanan iş ilanına göre, İzmir İl müftülüğünde istihdam gerçekleşecek. Başvuru için son tarihin 5 Ağustos 2019 olduğu belirtilen ilanda başlangıç tarihi 20.08.2019, bitiş tarihi ise 31.12.2019 olarak duyuruldu. 

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
• 18 yaşını tamamlamış olmak,
•Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
• Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

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