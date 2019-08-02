İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) iş ilanları ekranı üzerinden iki yeni iş ilanı yayımlandı. İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından yayımlanan ilanda başvuru tarihleri yer alıyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır. İşte, güncel İŞKUR TYP ilanları...
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan TYP iş ilanına göre, Burdur İl Özel idaresinde istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi alınacak. Başvuru için son tarihin 4 Ağustos 2019 olduğu belirtilen ilanda başlangıç tarihi 05.08.2019, bitiş tarihi ise 31.12.2019 olarak duyuruldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından yayımlanan iş ilanına göre, İzmir İl müftülüğünde istihdam gerçekleşecek. Başvuru için son tarihin 5 Ağustos 2019 olduğu belirtilen ilanda başlangıç tarihi 20.08.2019, bitiş tarihi ise 31.12.2019 olarak duyuruldu.
KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
• 18 yaşını tamamlamış olmak,
•Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
• Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
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