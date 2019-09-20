İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır? TYP ile özel güvenlik, temizlik personeli alımı yapılacak..
İŞKUR tarafından yapılan TYP personel alımı başvuruları geçtiğimiz gün kabul edilmeye başlandı. İŞKUR'un Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapacağı özel güvenlik, çevre düzenlemesi, onarım ve temizlik personeli alımı için başvurular TYP adı altında gerçekleştirilecek. Peki TYP başvuruları nasıl yapılıyor? İşte İŞKUR personel alımları ile ilgili merak edilen detaylar
MEB'e bağlı okullara güvenlik, bakım onarım ve temizlik personeli alımı için İŞKUR TYP başvuruları, bugün de devam ediyor. İŞKUR TYP aracılığıyla özel güvenlik, temizlik, bakım ve çevre düzenlemesi için personel alımı ilanı yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı, başvuruları TYP başvuru ekranından alacak.
İŞKUR TYP ile okullara güvenlik alımı dışında hizmetli ve bakım elemanı da alacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, süreçle ilgili ilanları erişime açtı. Peki, İŞKUR TYP başvuru işlemi nasıl yapılabilecek? TYP'den kimler yararlanabilecek? İşte, İŞKUR'un TYP ekranı hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler...
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR'un okullara yapacağı özel güvenlik, çevre düzenlemesi, onarım ve temizlik personeli alımı için başvurular, TYP kapsamında gerçekleşecek. 2019-2020 dönemi için yapılacak olan TYP alımları, İŞKUR'un yönetiminde olacak.
İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR'a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik', 'MEB Çevre Düzenlemesi', 'MEB bakım onarım ve temizlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek.
İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
DAHA SONRA MÜLAKAT YAPILACAK
Bazı illerde alınacak olan İŞKUR TYP başvurularının ardından mülakatlar yapılırken, bazı illerde ise sadece kura işlemi göz önünde bulundurulacak. İŞKUR TYP kapsamında okullara özel güvenlik olarak yerleşen vatandaşların ortalama çalışma gün sayısı 270 gün olacak.
TYP İÇİN KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
TYP BAŞVURUSU İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
Noter kurası yöntemi,
Liste yöntemi,
Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.
Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,
TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.
2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
TYPLİLERE HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?
Asgari ücret (2.020,90 TL)
Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)
TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.
TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?
Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.
Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresince 14 gün ücretsiz izin kullanabilmektedirler.Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.
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