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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.09.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik görevlisi alımı yapıyor- TYP başvurusu nasıl yapılır?

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İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik görevlisi alımı yapıyor- TYP başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının imzaladığı iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçen Toplum Yararına Programı (TYP) ile personel alımları devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Peki, TYP başvurusu nasıl yapılır?

TYP(Toplum Yararına Programı) ile okullara güvenlik görevlisi alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete üzerinden yayınlanmıştı. TYP'ye ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınırken program okulların açılmasıyla başladı ve eğitim öğretim yılı süresince devam edecek.

TYP kapsamında okullarda görev alacak her bir katılımcı için aylık asgari ücret üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek.

TYP başvurusu nasıl yapılır?

MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı. Söz konusu "MEB Güvenlik" personeli ilanına başvuru yapmak için İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor. MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı. Söz konusu "MEB Güvenlik" personeli ilanına başvuru yapmak için İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.

Zonguldak’ta okullara TYP'den 630 kişi işe alınacak

İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, toplum yararına projesi kapsamında okullara 400 temizlik personeli 230 da güvenlik görevlisi alınacağını söyledi.

İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, Toplum yararına proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara verilecek 400 temizlik personeli ve 230 güvenlik görevlisinin başvuruların önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

Makamında basın toplantısı yapan İl Müdürü Demirsu,

"Bugün itibariyle sistemimize toplum yararına programdan bir ödenek düştü, okullarda sadece çalıştırılmak üzere 400 temizlik personeli 230 da güvenlik görevlisi alınacak. Ancak burada talimatlarınızda bir değişiklik oldu. Daha önce net 3 asgari ücretin aynı haneye girmesi halinde Bu da ortalama 5000 liraya tekabül ediyordu Bunlar toplum yararına programlar faydalanamıyor idi. Bu biraz daha mağdurlarının daha fazla faydalanması açısından aşağıya çekildi. Şu anda aynı hane içerisinde 1,5 asgari ücretin üzerinde ödeme girerse Bu kişiler toplum yararına programlar faydalanamayacak ve bunları biz zaten zaman zaman kapılara da asacağız duyuracağız. Başvuruya gelen işsizlerimize de iş ve meslek danışmanları tarafından bu bahsedilecek bu durumda çoğunlukla sosyal yardımlaşmadan faydalanan ya da işte asgari ücret net bir buçuk katı asgari ücretin altında eve gelir gelenleri daha fazla faydalanmış olacağız. Henüz başvuru konusunda bir takvim belirlemedi. Zaten ödeneğiniz bugün geldi kurumumuzda idareci arkadaşlar ve bir araya gelerek toplanarak bir takvim belirleyeceğiz bir komisyon oluşturacağız. Akabinde Tabii ne şekilde alacağız bunu belirleyeceğiz. Bu konuda herhangi bir net açıklama yok bunu tekrar sizler vasıtasıyla kamuoyun duyuracağım. Kapılarımıza asacağız. 5 günlük bir başvuru tarihi olacak bu başvuru tarihinde herkes gelip kaydını yaptırabilecek. Aynı zamanda hem kurumumuza gelebileceği gibi kayıt için hem de internetten de başvuru yapabilecekleler. Şu anda diğer kamu kurum ve kuruluşları için bir gelen ödenek gelmedi. Bu ödenek sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar için geldi ve şu anda bunun düzenlemesini yapacağız' akabinde belediyeler ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlar için gelebilir diye bekliyoruz geldiği zaman bunun açıklaması da yapacağız" dedi.

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