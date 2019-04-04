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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.04.2019 - 19:55, Son Güncelleme:

İŞKUR TCDD'ye 356 personel alımı yapacak | İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

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İŞKUR TCDD'ye 356 personel alımı yapacak | İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR iş ilanları ile beraber milyonlarca vatandaş istihdam edilerek iş sahibi olmaya devam ediyor. İŞKUR'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na (TCDD) toplam 356 personel alımı yapılacak. Peki, İŞKUR personel başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR ilanları ile ilgili merak edilenler...

TCDD tarafından 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı ve 40 liman vinç operatörü istihdam edilecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce, toplam 356 işçi alımı gerçekleştirilecek. İşte, TCDD'ye 356 personel alımı ile ilgili detaylar ve İŞKUR personel başvuru ile ilgili bazı bilgiler...

İŞKUR TCDD 356 PERSONEL ALIMI İLANI 

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle işçi istihdam edilecek. Bu kapsamda, 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alınacak. Kurumun iş gücü talepleri, 9-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanacak. Erkek olma şartı aranan ve 36 yaşından gün almamış adaylar, İŞKUR'da yayımlanan ilanlardan sadece birine müracaat edebilecek. Söz konusu işçi alımlarında KPSS şartı aranmayacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.

İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

İŞKUR İŞ İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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