İŞKUR TCDD'ye 356 personel alımı yapacak | İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR iş ilanları ile beraber milyonlarca vatandaş istihdam edilerek iş sahibi olmaya devam ediyor. İŞKUR'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na (TCDD) toplam 356 personel alımı yapılacak. Peki, İŞKUR personel başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR ilanları ile ilgili merak edilenler...
TCDD tarafından 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı ve 40 liman vinç operatörü istihdam edilecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce, toplam 356 işçi alımı gerçekleştirilecek. İşte, TCDD'ye 356 personel alımı ile ilgili detaylar ve İŞKUR personel başvuru ile ilgili bazı bilgiler...
İŞKUR TCDD 356 PERSONEL ALIMI İLANI
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle işçi istihdam edilecek. Bu kapsamda, 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alınacak. Kurumun iş gücü talepleri, 9-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanacak. Erkek olma şartı aranan ve 36 yaşından gün almamış adaylar, İŞKUR'da yayımlanan ilanlardan sadece birine müracaat edebilecek. Söz konusu işçi alımlarında KPSS şartı aranmayacak.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.
İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.
Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
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