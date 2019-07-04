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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

İŞKUR Sosyal Çalışmalar Programı kurası tamamlandı! SÇP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İŞKUR Sosyal Çalışmalar Programı kurası tamamlandı! SÇP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı ve 200 binden fazla başvurunun olduğu 'Sosyal Çalışma Programı'dan, yararlanacak 20 bin üniversite öğrencisi kurayla belirlendi. Kura sonucu hak kazanan öğrenciler, belirlenen günlük ücret karşılığında kamu programlarında çalışacak. Peki, SÇP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Doğa korumadan, restorasyon çalışmalarına kütüphanelerin düzeninden kamu kurumlarının daha pek çok sosyal ve kültürel faaliyetlerinde, haftada üç gün ve günlük 67 lira karşılığında çalışacak öğrenciler Ankara'da yapılan kura sonucu belirlendi. İşte, Sosyal Çalışmalar kura sonuçlarına ilişkin bilgiler...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla MEB Şura Salonu'ndaki kura programı yapıldı. Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve ilgililer katıldı.

Bakan Selçuk, programda yer alan bakanlarla kura butonuna basarak 20 bin üniversite öğrencisinin Sosyal Çalışma Programı kapsamında atamalarını gerçekleştirdi.

Kura sonuçlarının saat 21.00'den itibaren "www.iskur.gov.tr" adresinde ilan edileceği bildirildi.

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Tatilde öğrencilerin kendilerine zaman ayırabilmeleri için programlar haftada 3 gün ile sınırlı tutuldu. Çalışma süresi günlük 7,5 saat olarak uygulanacak.

Programlardan yaz döneminde en fazla 42 gün, öğrencilik süresince toplamda 90 gün yararlanılabilecek. Ayrıca programın düzenlendiği kurumdan onay almak kaydıyla 5 gün ücretsiz izin hakkı da bulunacak.

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