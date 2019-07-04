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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 21:07, Son Güncelleme:

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları açıklandı! SÇP kura sonuç sorgulama ekranı

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İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları açıklandı! SÇP kura sonuç sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İŞKUR işbirliğiyle başlatılan Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kura sonuçları açıklandı. İş imkanı yakalamak isteyen toplamda 200 binden fazla üniversite öğrencisinin başvurduğu kurada, 20 bin üniversite öğrencisi belirlenmişti. Peki, SÇP sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, İŞKUR SÇP kura sonuç sorgulama ekranı.

25 Haziran-28 Haziran tarihleri arasında başvuruları tamamlanan Sosyal Çalışma Programları kuraları Ankara'da tamamlandı. Kura sonucunda başvuruda bulunan öğrenciler, doğa korumadan, restorasyon çalışmalarına kütüphanelerin düzeninden kamu kurumlarının daha pek çok sosyal ve kültürel faaliyetlerinde, haftada üç gün ve günlük 67 lira karşılığında çalışma imkanı sağlayacaklar. İŞKUR SÇP sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

İŞKUR SÇP KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇALIŞMA ŞARTLARI NELER?

Tatilde öğrencilerin kendilerine zaman ayırabilmeleri için programlar haftada 3 gün ile sınırlı tutuldu. Çalışma süresi günlük 7,5 saat olarak uygulanacak.
Programlardan yaz döneminde en fazla 42 gün, öğrencilik süresince toplamda 90 gün yararlanılabilecek. Ayrıca programın düzenlendiği kurumdan onay almak kaydıyla 5 gün ücretsiz izin hakkı da bulunacak.

İLK ETAP KURASI YAPILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, "Sosyal Çalışma Programı"nın ilk katılımcılarının belirleneceği programa katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde işe yerleştirmemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 570 bini aştı." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, programda yer alan bakanlarla kura butonuna basarak 20 bin üniversite öğrencisinin Sosyal Çalışma Programı kapsamında atamalarını gerçekleştirdi.

SÇP HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Sosyal Çalışma Programlarına, açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencileri başvurdu.

Programlar, temmuz, ağustos ve eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenlenecek. Program süresi öğrencilerin yaz tatili boyunca kendilerine zaman ayırabilmeleri için haftada 3 gün ile sınırlandırıldı.

Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortaları yatırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarının, gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif işgücü piyasası araçlarından biri olacağını belirterek, "Bu program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler." ifadelerini kullanmıştı.

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