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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.06.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

İŞKUR'dan öğrencilere fırsat: Sosyal Çalışma Programı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?

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İŞKUR'dan öğrencilere fırsat: Sosyal Çalışma Programı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?

İŞKUR, yaz tatili sürecini verimli bir şekilde gerçekleştirmek isteyen öğrenciler için büyük bir fırsat sunuyor. İŞKUR'un üniversite öğrencilerine yönelik Sosyal Çalışma Programı ile gençler hem ücret alıp aile bütçelerine hem de özel olarak değerlendirmek istedikleri alanlara katkı sağlayacak. Peki, Sosyal Çalışma Programı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı’nın detaylarını resmi sayfası üzerinden paylaştı ve başvuru tarihlerini duyurdu. Peki, Sosyal Çalışma Programı başvuruları nereden ve zaman yapılacak? Sosyal Çalışma Programına kimler katılabilir? Sosyal Çalışma Programı kapsamında yapılacak işler nereden incelenecektir? İŞKUR işbirliği ile kamu kurumlarında uygulanan Sosyal Çalışma Programı ile ilgili en çok merak edilenleri derledik. 

Sosyal Çalışma Programı başvuru tarihleri

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında online sistem üzerinden gerçekleşecek. Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecektir. Sosyal Çalışma Programı’na kabul edilen öğrenciler, 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek. 

Sosyal Çalışma Programına kimler katılabilir?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanı sıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür. 

Sosyal Çalışma Programı kapsamında yapılacak işler nereden incelenecektir?

Program kapsamında yapılacak işler, programlar yayınlandığında program sorgulama sayfasında her bir program numarasının üzerine tıklanarak incelenebilecektir. Yapılacak işlerin incelenerek en doğru programa/programlara başvurulması önem arz etmektedir.

Örneğin;

• “İlköğretim öğrencilerine İngilizce eğitimi verilmesi” gibi bir işin bulunduğu programa belli bir seviyede İngilizce bilenlerin başvuru yapması beklenmektedir.
• “Tehlike altındaki endemik bitki türlerinin araştırılması” gibi bir işin bulunduğu programa doğa şartlarında güneş, toz veya polen gibi etmenlere alerjisi olan kişilerin başvurmaması beklenmektedir.

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