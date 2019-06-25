İŞKUR'dan öğrencilere fırsat: Sosyal Çalışma Programı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?
İŞKUR, yaz tatili sürecini verimli bir şekilde gerçekleştirmek isteyen öğrenciler için büyük bir fırsat sunuyor. İŞKUR'un üniversite öğrencilerine yönelik Sosyal Çalışma Programı ile gençler hem ücret alıp aile bütçelerine hem de özel olarak değerlendirmek istedikleri alanlara katkı sağlayacak. Peki, Sosyal Çalışma Programı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?
İŞKUR Sosyal Çalışma Programı’nın detaylarını resmi sayfası üzerinden paylaştı ve başvuru tarihlerini duyurdu. Peki, Sosyal Çalışma Programı başvuruları nereden ve zaman yapılacak? Sosyal Çalışma Programına kimler katılabilir? Sosyal Çalışma Programı kapsamında yapılacak işler nereden incelenecektir? İŞKUR işbirliği ile kamu kurumlarında uygulanan Sosyal Çalışma Programı ile ilgili en çok merak edilenleri derledik.
Sosyal Çalışma Programı başvuru tarihleri
İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında online sistem üzerinden gerçekleşecek. Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecektir. Sosyal Çalışma Programı’na kabul edilen öğrenciler, 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek.
Sosyal Çalışma Programına kimler katılabilir?
Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanı sıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür.
Sosyal Çalışma Programı kapsamında yapılacak işler nereden incelenecektir?
Program kapsamında yapılacak işler, programlar yayınlandığında program sorgulama sayfasında her bir program numarasının üzerine tıklanarak incelenebilecektir. Yapılacak işlerin incelenerek en doğru programa/programlara başvurulması önem arz etmektedir.
Örneğin;
• “İlköğretim öğrencilerine İngilizce eğitimi verilmesi” gibi bir işin bulunduğu programa belli bir seviyede İngilizce bilenlerin başvuru yapması beklenmektedir.
• “Tehlike altındaki endemik bitki türlerinin araştırılması” gibi bir işin bulunduğu programa doğa şartlarında güneş, toz veya polen gibi etmenlere alerjisi olan kişilerin başvurmaması beklenmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle