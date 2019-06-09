İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruları ne zaman?
İŞKUR'un, üniversite öğrencilerinin kamu kurumlarının toplumsal faydası yüksek işlerine katılarak mesleki niteliklerini geliştirebilmeleri için düzenleyeceği, Sosyal Çalışma Programı için araştırmalar hız kazandı. Okulların kapanacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte, Sosyal Çalışma Programı başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruları ne zaman?
İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, üniversite öğrencileri için de çalışmalar yapmaya devam ediyor. İşte, İŞKUR Sosyal Çalışma Programı hakkında tüm detaylar...
SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NEDİR?
Sosyal Çalışma Programları, üniversite öğrencilerinin kamu kurumlarının toplumsal faydası yüksek işlerine katılarak mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlardır. Bu programlarla gençlerimiz hem çalışıp hem de sosyal sorumluluklarını yerine getirebileceklerdir.
KİMLER BU PROGRAMA KATILABİLİR?
Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere 18 yaşını tamamlamış bütün üniversite öğrencileri bu programlara katılabilir. Ancak dersleri devam eden, zorunlu staj yapmakta olan veya başka bir işte çalışan öğrenciler bu programlardan faydalanamaz.
PROGRAM NE ZAMAN VE HANGİ ALANLARDA DÜZENLENCEK?
Sosyal Çalışma Programları, yaz tatiline özel bir program olup Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında en fazla 3 ay süreyle düzenlenecektir.
Doğa korumadan, restorasyon çalışmalarına kütüphanelerin düzeninden kamu kurumlarının daha pek çok sosyal ve kültürel faaliyetine bu programlar ile katılım sağlanabilecektir. Başvuru tarih aralığında programlar “destek verilecek işleri”, “yüklenici kurumu” ve “programın açılacağı ili” gösterecek şekilde yayınlanacaktır.
ÖĞRENCİLER HAFTADA KAÇ GÜN ÇALIŞACAK?
Tatilde öğrencilerin kendilerine zaman ayırabilmeleri için programlar haftada 3 gün ile sınırlı tutulmuştur. Çalışma süresi günlük 7,5 saat olarak uygulanacaktır.
Programlardan yaz döneminde en fazla 42 gün, öğrencilik süresince toplamda 90 gün yararlanılabilecektir. Ayrıca programın düzenlendiği kurumdan onay almak kaydıyla 5 gün ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır.
PROGRAM KAPSAMINDA NE KADAR ÜCRET ÖDENECEK?
Programlar kapsamında ödemeler aylık olarak, katılım sağlanan günler için asgari ücret düzeyinden yapılacaktır. Bu tutar 2019 yılı için günlük 67 lira 36 kuruştur. Program süresince KYK burs ve kredilerinde kesinti olmayacaktır. Ayrıca katılımcıların emekliliklerine etki edecek sosyal güvenceleri de sağlanacaktır.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular İŞKUR internet sayfası üzerinden alınacak olup her bir öğrenci il sınırı olmaksızın en fazla 3 programa başvurabilecektir. Öğrencilerin program kapsamında destek verilecek işleri başvuru sayfasından inceleyerek eğitimlerine en uygun programları seçmesi önem arz etmektedir.
Katılımcılar başvuru tercih sıralarına bakılmaksızın belirleneceğinden sadece katılım sağlanabilecek programlara başvurulması, gereksiz başvurulardan kaçınılması gerekmektedir.
BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
İŞKUR'un söz konusu Sosyal Çalışma Programı başvuruları hakkında henüz net bir tarih yok. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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