İŞKUR Şeker fabrikası işçi alımı 2020 başvuru nasıl yapılır?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş 30 Aralık 2019 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sayfası üzerinden 3 farklı personel alım ilanı yayınladı. Yayımlanan ilana göre Şeker Fabrikalarına farklı branşlarda İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacak. İşte Şeker Fabrikalarına personel alımı için yayımlanan ilanlar...

4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞÇİ (MESLEK LİSESİ LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU) ALIMI HAKKINDA DUYURU



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 1090 işçi (Meslek Lisesi, Lise ve Dengi Okul Mezunu) alımı yapılacaktır.



ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR



1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve

27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.



2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden

yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren

öğrenilebilir.



3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.



4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.

4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞÇİ (MYO / ÖNLİSANS MEZUNU) ALIMI HAKKINDA DUYURU



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şeker Fabrikaları, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 260 işçi (MYO/Ön Lisans Mezunu) alımı yapılacaktır.



ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR



1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.



2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren öğrenilebilir.



3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.



4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir

4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞÇİ (MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ- LĠSANS MEZUNU)

ALIMI HAKKINDA DUYURU



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli

çalıştırılmak üzere toplam 150 işçi (Mühendislik Fakültesi ve Lisans Mezunu) alımı yapılacaktır.



ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR



1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve

27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.



2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden

yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren

öğrenilebilir.



3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına

nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b

maddesi kapsamında sözleĢmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.



4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.