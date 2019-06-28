İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR'un, üniversite öğrencilerinin kamu kurumlarının toplumsal faydası yüksek işlerine katılarak mesleki niteliklerini geliştirebilmeleri için düzenleyeceği, Sosyal Çalışma Programı (SÇP) başvuruları bugün sona erecek. Gözler şimdi üniversite öğrencilerine iş imkanı tanıyan SÇP sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere 18 yaşını tamamlamış bütün üniversite öğrencilerine açık olan İŞKUR SÇP programına 25 Haziran'da başlayan başvurularda bugün son gün. İŞKUR'un internet adresinden başvurularını tamamlayan gençler, sonuç açıklanma tarihine odaklandı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları için 25 Haziran'da başlayan başvurular, 28 Haziran'da sona erecek.
Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortaları da ödenecek.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR SÇP başvuruları bugün içinde tamamlancak. Başvuruların tamamlanması ile birlikte başvuru sonuçlarının da kısa bir sürede açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
PROGRAM NE ZAMAN VE HANGİ ALANLARDA DÜZENLENECEK?
Sosyal Çalışma Programları, yaz tatiline özel bir program olup Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında en fazla 3 ay süreyle düzenlenecektir.
Doğa korumadan, restorasyon çalışmalarına kütüphanelerin düzeninden kamu kurumlarının daha pek çok sosyal ve kültürel faaliyetine bu programlar ile katılım sağlanabilecektir. Başvuru tarih aralığında programlar “destek verilecek işleri”, “yüklenici kurumu” ve “programın açılacağı ili” gösterecek şekilde yayınlanacaktır.
ÖĞRENCİLER HAFTADA KAÇ GÜN ÇALIŞACAK?
Tatilde öğrencilerin kendilerine zaman ayırabilmeleri için programlar haftada 3 gün ile sınırlı tutulmuştur. Çalışma süresi günlük 7,5 saat olarak uygulanacaktır.
Programlardan yaz döneminde en fazla 42 gün, öğrencilik süresince toplamda 90 gün yararlanılabilecektir. Ayrıca programın düzenlendiği kurumdan onay almak kaydıyla 5 gün ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır.
PROGRAM KAPSAMINDA NE KADAR ÜCRET ÖDENECEK?
Programlar kapsamında ödemeler aylık olarak, katılım sağlanan günler için asgari ücret düzeyinden yapılacaktır. Bu tutar 2019 yılı için günlük 67 lira 36 kuruştur. Program süresince KYK burs ve kredilerinde kesinti olmayacaktır. Ayrıca katılımcıların emekliliklerine etki edecek sosyal güvenceleri de sağlanacaktır.
BURSLAR KESİLECEK Mİ?
Program dolayısıyla katılımcıların KYK bursları/öğrenim kredileri kesilmez. Ancak diğer kurumlardan alınan burslarla ilgili olarak ilgili kurumla görüşülmesi gerekmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle