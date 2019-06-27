İŞKUR SÇP öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Üniversite öğrencilerine iş fırsatı
Üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için uygulanacak, Sosyal Çalışma Programlarına başvurular başladı. Öğrenciler, söz konusu programa nasıl ve hangi tarihler arasında başvuru yapabileceklerinin yanı sıra, programa başvurmaları halinde burslarının kesilip kesilmeyeceğini de merak ediyor. Peki, İŞKUR öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır?
Sosyal Çalışma Programlarına (SÇP) açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencileri başvuru yapabiliyor. Söz konusu program için başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kabul ediliyor. İşte, İŞKUR SÇP üniversite öğrencisi alımına ilişkin tüm detaylar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları için 25 Haziran'da başlayan başvurular, 28 Haziran'da sona erecek.
Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortaları da ödenecek.
PROGRAM NE ZAMAN VE HANGİ ALANLARDA DÜZENLENECEK?
Sosyal Çalışma Programları, yaz tatiline özel bir program olup Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında en fazla 3 ay süreyle düzenlenecektir.
Doğa korumadan, restorasyon çalışmalarına kütüphanelerin düzeninden kamu kurumlarının daha pek çok sosyal ve kültürel faaliyetine bu programlar ile katılım sağlanabilecektir. Başvuru tarih aralığında programlar “destek verilecek işleri”, “yüklenici kurumu” ve “programın açılacağı ili” gösterecek şekilde yayınlanacaktır.
ÖĞRENCİLER HAFTADA KAÇ GÜN ÇALIŞACAK?
Tatilde öğrencilerin kendilerine zaman ayırabilmeleri için programlar haftada 3 gün ile sınırlı tutulmuştur. Çalışma süresi günlük 7,5 saat olarak uygulanacaktır.
Programlardan yaz döneminde en fazla 42 gün, öğrencilik süresince toplamda 90 gün yararlanılabilecektir. Ayrıca programın düzenlendiği kurumdan onay almak kaydıyla 5 gün ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır.
PROGRAM KAPSAMINDA NE KADAR ÜCRET ÖDENECEK?
Programlar kapsamında ödemeler aylık olarak, katılım sağlanan günler için asgari ücret düzeyinden yapılacaktır. Bu tutar 2019 yılı için günlük 67 lira 36 kuruştur. Program süresince KYK burs ve kredilerinde kesinti olmayacaktır. Ayrıca katılımcıların emekliliklerine etki edecek sosyal güvenceleri de sağlanacaktır.
BURSLAR KESİLECEK Mİ?
Program dolayısıyla katılımcıların KYK bursları/öğrenim kredileri kesilmez. Ancak diğer kurumlardan alınan burslarla ilgili olarak ilgili kurumla görüşülmesi gerekmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle