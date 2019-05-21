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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 19:44, Son Güncelleme:

İŞKUR satış temsilcisi personel alımı yapacak | İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

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İŞKUR satış temsilcisi personel alımı yapacak | İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

Yurt genelinde yeni mezun ve vasıfsız milyonlarca vatandaşa iş imkanı sunarak istihdam sağlayan İŞKUR, iş ilanlarını yeniledi. İŞKUR'un güncel iş ilanlarında, Türkiye genelinde 2 bin 41 satış temsilcisi personel açığı olduğu görüldü. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR başvurusu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İşte, İŞKUR ilanları ile ilgili merak edilenler.

Türkiye genelinde, istihdama aracılık etmeye devam eden İŞKUR, farklı branş ve iş kollarında on binlerce personel alımına dair ilanlarına yer vermeye devam ediyor. İŞKUR'un resmi sitesinde şu an açık halde 2 bin 41 satış temsilcisi personel alımı olduğu görülüyor. İşte, İŞKUR güncel iş ilanları ile ilgili detaylar...

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

Aşağıda yer alan link üzerinden ilanları görüntüleyebilecek olan vatandaşlar, ikamet ettikleri kente yakın ya da başvurmak istedikleri ildeki ilana tıklayarak detayları görüntüleyebilecek.

İlanlara başvurmak için ise öncelikle sisteme giriş yapmak gerecek. Sistem girişi E-Devlet şifresi ya da İŞKUR iş arayan sekmesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

 

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