İŞKUR satış temsilcisi personel alımı yapacak | İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?
Yurt genelinde yeni mezun ve vasıfsız milyonlarca vatandaşa iş imkanı sunarak istihdam sağlayan İŞKUR, iş ilanlarını yeniledi. İŞKUR'un güncel iş ilanlarında, Türkiye genelinde 2 bin 41 satış temsilcisi personel açığı olduğu görüldü. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR başvurusu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İşte, İŞKUR ilanları ile ilgili merak edilenler.
Türkiye genelinde, istihdama aracılık etmeye devam eden İŞKUR, farklı branş ve iş kollarında on binlerce personel alımına dair ilanlarına yer vermeye devam ediyor. İŞKUR'un resmi sitesinde şu an açık halde 2 bin 41 satış temsilcisi personel alımı olduğu görülüyor. İşte, İŞKUR güncel iş ilanları ile ilgili detaylar...
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
Aşağıda yer alan link üzerinden ilanları görüntüleyebilecek olan vatandaşlar, ikamet ettikleri kente yakın ya da başvurmak istedikleri ildeki ilana tıklayarak detayları görüntüleyebilecek.
İlanlara başvurmak için ise öncelikle sisteme giriş yapmak gerecek. Sistem girişi E-Devlet şifresi ya da İŞKUR iş arayan sekmesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
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