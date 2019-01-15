İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Bünyesinde farklı birimlerden toplam 6 bin 409 sürekli işçi almaya hazırlanan Sağlık Bakanlığı, İŞKUR üzerinden aldığı başvuruların ardından kura çekimi işlemini bugün gerçekleştiriyor. Güvenlik görevlisi, ambülans şoförü, elektrikçi gibi birçok sınıftan alım gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı, kura sonuçlarını internet üzerinden duyuracak. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bakanlıktan yapılan resmi açıklama
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile kura sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylarla paylaşıldı. Kura sonuçlarına göre başvuran aday sayısının dört katı kadar belirlenecek olan münhal kadro, il sağlık müdürlüklerine gönderilecek. Bu sürecin ardında sözlü mülakata girecek olan adaylar, açıklanacak sonuçlara göre işe alınabilecek.
KURA SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
15 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek olan kura çekilişinin ardından sonuçlar, saat 20.00 itibariyle adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçlara, aşağıdaki link üzerinden ulaşabilecek.
Kuraya başvuru sayısının çokluğu nedeniyle katılımcı alınmayacak.
KURA SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKE TIKLAYARAK SORGULAYABİLİRSİNİZ
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