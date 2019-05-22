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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

İŞKUR okul öncesi öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?

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İŞKUR okul öncesi öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?

Okul öncesi öğretmeni alımı için sistem üzerinden başvuruları kabul eden İŞKUR, adaylarda aranan kriterleri resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde gerçekleşecek olan okul öncesi öğretmen alımı için ilan detaylarını listeleyen İŞKUR, adaylarda aranan şartları erişime açtı. İşte, İŞKUR okul öncesi öğretmen alımı başvuru detayları

İŞKUR'un okul öncesi öğretmen alımı başvurusu için yayımladığı bilgiler birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesi için açılan İŞKUR okul öncesi öğretmen alımı ilanı için başvuruları ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte, o başvuru süreci hakkında bazı bilgiler

İŞKUR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aşağıda yer alan link üzerinden ilanları görüntüleyebilecek olan vatandaşlar, ikamet ettikleri kente yakın ya da başvurmak istedikleri ildeki ilana tıklayarak detayları görüntüleyebilecek. 

İlanlara başvurmak için ise öncelikle sisteme giriş yapmak gerecek. Sistem girişi E-Devlet şifresi ya da İŞKUR iş arayan sekmesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,

Onları ilkokula hazırlamak,

Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak,

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

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