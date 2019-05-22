İŞKUR okul öncesi öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?
Okul öncesi öğretmeni alımı için sistem üzerinden başvuruları kabul eden İŞKUR, adaylarda aranan kriterleri resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde gerçekleşecek olan okul öncesi öğretmen alımı için ilan detaylarını listeleyen İŞKUR, adaylarda aranan şartları erişime açtı. İşte, İŞKUR okul öncesi öğretmen alımı başvuru detayları
İŞKUR'un okul öncesi öğretmen alımı başvurusu için yayımladığı bilgiler birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesi için açılan İŞKUR okul öncesi öğretmen alımı ilanı için başvuruları ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte, o başvuru süreci hakkında bazı bilgiler
İŞKUR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aşağıda yer alan link üzerinden ilanları görüntüleyebilecek olan vatandaşlar, ikamet ettikleri kente yakın ya da başvurmak istedikleri ildeki ilana tıklayarak detayları görüntüleyebilecek.
İlanlara başvurmak için ise öncelikle sisteme giriş yapmak gerecek. Sistem girişi E-Devlet şifresi ya da İŞKUR iş arayan sekmesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?
Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;
Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
Onları ilkokula hazırlamak,
Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak,
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.
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